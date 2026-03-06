Handläggare till statlig myndighet
Vi söker två (2) Handläggare för uppdrag på en statlig myndighet för att ge förstärkning till ordinarie personal. Placering är på en av enheterna som ingår i avdelningen för analys, en enhet som ansvarar för att förvalta och utveckla myndighetens olika register över verksamheter inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Enheten rapporterar till enhetschef och ansvarar även för fakturering av årsavgifter enligt lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, rapportering sker till enhetschefen.
Arbetet kommer bland annat innehålla nedan arbetsuppgifter:
• Maska sekretessbelagd information efter tydliga anvisningar.
• Sammanställa information till vårdgivare
• Expediera sammanställd information via e-post och ta emot svar
• Hantera inkomna anmälningar till myndighetens register
• Ta emot blanketter och e-post
• Föra över information till digitala register
• Besvara inkomna frågor i funktionsbrevlåda enligt tydliga anvisningar och svar
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Handläggare är ett konsultuppdrag på heltid med planerad start 2026-04-01 och beräknas pågå två (2) månader framåt. Uppdraget ska genomföras i myndighetens lokaler i Stockholm, möjlighet till distansarbete finns.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område
• Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Registerarbete inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet i ärendehanteringssystemet P360
• God kännedom om socialtjänsten
• God kännedom om hälso- och sjukvårdsområdet
• Förvaltningslagen
• Offentlighet och sekretesslagen
• Serviceskyldighet
Om dig
Vi söker dig som har god erfarenhet av liknande arbete, är självgående med förmåga att snabbt komma sätta dig in i nya arbetsuppgifter och rutiner. Du är flexibel med erfarenhet och stor förmåga att samarbeta med andra.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-03-11
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett heltidsjobb.
Adecco Sweden AB
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se
9783120