Handläggare till kund i Varberg
2026-03-19
Har du minst ett års arbetslivserfarenhet inom administration och goda kunskaper i engelska? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker två handläggare till vår kund i Varberg för konsultuppdrag som startar 4 maj 2026 och pågår tills 30 oktober 2026. Tjänstgöringsgraden är 100% och du arbetar under kontorstider måndag till fredag på kundens kontor i Varberg eller på kontoret i Halmstad. Det finns inte möjlighet till distansarbete.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll arbetar du i huvudsak med att besluta om lämpliga åtgärder för att reglera skulder. Du kommer hantera e-svar, enklare utredningar och ta beslut avseende inkomstkällor. Arbetet sker självständigt utifrån riktlinjer och praxis. Mer information om arbetsuppgifter tillkommer under rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
Goda kunskaper i engelska och svenska språket i både tal och skrift
Kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Slutförd högskoleutbildning, eller likvärdig utbildning, inom för uppdraget relevant område
Från ett (1) år upp till tre (3) års sammanhängande arbetserfarenhet av liknande administrativ tjänst såsom administratör eller handläggare
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 3 mars 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7430809-1903533".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
432 41 VARBERG
