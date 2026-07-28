Leg. Distriktssköterska/psykiatrisjuksköterska Till Lss/sol-Hälsan Dagtid
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-28
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Inom Område hälso-och sjukvård på LSS/SoL-hälsan arbetar cirka 65 engagerade medarbetare som brinner för att göra skillnad för dem vi är till för. Våra team som är geografiskt indelade över hela staden, består av distriktsköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor. I vårt uppdrag ingår att erbjuda hälso- och sjukvård till personer som bor på LSS grupp-och servicebostad, Socialpsykiatriboenden och daglig verksamhet i Stockholm stad.
Vårt kontor ligger på Medborgarplatsen men det dagliga patientarbetet sker hemma hos patienterna. Vi söker nu en psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska som ska ansvara för ett antal verksamheter belägna i Järva och Hässelby/Vällingby (enhet nord).
Arbetstidens förläggning är dagtid, vardagar 8-16.30.
Vi erbjuder
I denna tjänst erbjuds du årlig friskvårdsersättning, pensionsförmåner och möjlighet till semester-växling.
Din roll
Du kommer att ingå i ett team med arbetsterapeut och sjukgymnast, där du har omvårdnadsansvaret för patienter i ditt område.
Sjuksköterskans uppdrag:
• Hälso-och sjukvårdsinsatser upp till distriktssköterskenivå.
• Koordinerar patientens vård med andra vårdgrannar.
• Bedömning av hälsotillstånd.
• Leda omvårdnadsarbetet.
• Handledning och delegering till verksamheternas personal.
• Hälsopreventivt arbete.Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska med minst 3-års yrkeserfarenhet.
Erfarenhet av arbete inom psykiatrin, primärvård och/eller hemsjukvård är ett krav.
Att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska är ett självständigt arbete där du behöver vara trygg i din yrkesroll. Arbetet kräver god förmåga i att planera, strukturera och att vara lösningsorienterad. Du behöver vara social och utåtriktad och tycka om att samarbeta tätt med kollegor och handleda vårdpersonal.
Du behöver ha goda datakunskaper. Övrig information
Vi journalför i TakeCare och använder oss av Epsilon som är vårt planeringsverktyg och APPVA för digitalt signering.
B-körkort är ett krav.
Tillträde sker efter överenskommelse, rekrytering sker löpande under ansökningstidens gång och tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas. Intervjuer kan komma att ske under ansökningstidens gång. Vi kommer lägga särskild vikt vid personlig lämplighet.
Om du tycker tjänsten låter spännande och vill utvecklas tillsammans med oss, varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Storforsplan 44 (visa karta
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123 47 STOCKHOLM, ENHET NORD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Avdelningen för socialt stöd, Område hälso- och sjukvård Kontakt
Irina Vossmalm irina.vossmalm@stockholm.se 08-50825949 Jobbnummer
10013901