Handläggare SUA till Arméstaben
Information om tjänsten
Arméstaben är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten där Planeringsavdelningen ingår som en avdelning i Rustningsenheten. Som säkerhetshandläggare arbetar du nära chefer och kollegor för att säkerställa att Arméns materielförsörjning och samarbeten med externa parter genomförs på ett säkert sätt. Du har en viktig roll i arbetet med att skydda Sveriges säkerhet.
Arbetet är brett och innefattar handläggning, samordning, rådgivning och kontroll inom området exponering av säkerhetskänslig verksamhet. Rollen är till stor del självständig och bygger på analys, där du omsätter lagstiftning och riktlinjer till praktiska säkerhetsåtgärder.
Du blir en del av ett kompetent team inom säkerhetsskydd, där det finns goda möjligheter att utvecklas och på sikt bredda eller fördjupa din kompetens inom området. Verksamheten är under utveckling, vilket innebär att både arbetsuppgifter och arbetssätt kan komma att förändras över tid. Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och har en tydlig analytisk och rådgivande inriktning. Du ansvarar för att handlägga ärenden inom säkerhetsskydd, där du samverkar med såväl interna funktioner som externa parter. Rollen innebär ett stort eget ansvar, samtidigt som du vid behov förankrar bedömningar med specialister. Du är en viktig kontaktpunkt i frågor som rör säkerhetsskyddsavtal och samråd, och bidrar till att utveckla arbetssätt inom området i en verksamhet som är i tillväxt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Handlägga ärenden och genomföra bedömningar inom säkerhetsskydd, inklusive leverantörsprövningar
Upprätta, utveckla och följa upp säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddsöverenskommelser
Ta fram säkerhetsskyddskrav och åtgärder kopplade till upphandling och verksamhet
Samverka med interna och externa aktörer samt delta i kontroll- och utvecklingsarbete Kvalifikationer
Aktuell arbetslivserfarenhet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
Kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen
Förmåga att omsätta lagkrav till konkret arbete
B-körkort
God förmåga och vana att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet eller utbildning inom säkerhetsskyddsområden, exempelvis informationssäkerhet, IT-säkerhet, personalsäkerhet eller fysisk säkerhet
God kunskap om säkerhetsskyddslagstiftning och relevanta regelverk
Erfarenhet av arbete inom försvarssektorn eller annan säkerhetskänslig verksamhet
Erfarenhet av att bedöma företag ur ett säkerhets- eller regelefterlevnadsperspektiv Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är initiativrik, resultatinriktad och lyhörd för organisationens och verksamhetens behov. Du trivs med att bygga professionella nätverk och har förmåga att entusiasmera och engagera medarbetare. Med god social kompetens och lätthet att skapa kontakt bidrar du till en positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
Vidare ser vi att du har en stark analytisk förmåga, ser helheten och förstår vad som behöver göras. Du är flexibel, tar initiativ och kan växla mellan självständigt arbete och teamarbete. Din förmåga att prioritera och leverera arbete av hög kvalitet inom givna tidsramar är väl utvecklad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och lojalitet mot Försvarsmaktens värdegrund.
Fackliga företrädare (nås via FM växel 010-8251000)
OFR/O: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
Upplysningar om tjänsten
Chef Plansektionen, Övlt Daniel Liivrand, nås via Försvarsmaktens växel 0171-15 70 00.
Information om rekryteringsprocessen
AST HR-generalist, Felicia Engvall 070-834 15 56 Övrig information
Antal befattningar: 2
Befattningsnivå: Civil
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd
inom Försvarsmakten
Arbetsort: Enköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsteresor: Främst nationellt och sporadiskt internationellt
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-25.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
