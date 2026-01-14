Handläggare socialpsykiatri
Välkommen till en grupp med handläggare där vi söker en ny kollega. Som handläggare är du en del av omsorgsförvaltningens myndighetsutövning som ska vara till nytta för Falubon och vara enkla att samarbeta med.
Sektion myndighet består av tre områden, varav myndighet socialpsykiatri är en del. Målgruppen socialpsykiatri är från 18 år som riktar sig mot personer som har en psykisk funktionsnedsättning som orsakar betydande svårigheter i vardagen och har ett långvarigt behov av stöd.
Vi är i en fas där vi ska utvecklas, utveckla och tänka nytt. Det innebär att vi ska förvalta socialtjänstlagens (SoL) intentioner som bland annat bygger på att vara förebyggande, lätt tillgängliga och verksamheten ska arbeta för att ha ett kunskapsbaserat arbetssätt. Vi ska respektera människors självbestämmande och integritet. Genom att skapa likvärdiga och jämlika förutsättningar bidrar myndigheten till en social och ekonomisk hållbarhet. Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som handläggare tar du emot ansökningar, inhämtar underlag för utredningar, fattar beslut och följer upp alla pågående beslut. Det krävs att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift för att utreda, dokumentera och journalföra. Vi använder verksamhetssystemet Treserva för all dokumentation. Du behöver också kunna planera ditt vardagliga arbete självständigt och hitta en struktur i vardagen, tillsammans i teamet. Det ingår även i arbetsuppgifterna att samverka tvärsektoriellt, tillsammans med chef, kollegor, andra förvaltningar, kommuner och andra huvudmän. Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du som söker tjänsten hos oss behöver vara en person som är engagerad och vill ta ansvar för arbetsuppgifterna. Du har ett gott omdöme för att göra avvägningar och kan arbeta tillsammans i ett team. Vi stöttar för att kunna arbeta på ett självständigt sätt. Beslut som tas kan vara både positiva och negativa, så du behöver kunna förmedla information på ett tydligt och informativt sätt till de som ansöker om insatser hos oss.
Meriterande kvalifikationer
• Kunskaper om socialtjänstlagen (SoL)
• Kunskaper om målgruppen med inriktning socialpsykiatri
• Erfarenhet av att arbeta handläggare och med myndighetsutövning
• Kunskap och erfarenhet att arbeta med IBIC
• Kunskap och erfarenhet att arbeta i verksamhetssystemet Treserva
Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare och omfattningen är 100%.
Bifoga intyg för examen i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297491". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Cathrine Andersson cathrine.a.andersson@falun.se 023-82978, 023-83000 (kontaktcenter) Jobbnummer
