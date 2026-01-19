Handläggare signalskydd till Must
2026-01-19
Om enheten
Kontoret för informationsteknologi bidrar till Must förmåga genom att realisera informationssystem och informationstjänster som stöd till Must underrättelse- och säkerhetstjänst. KIT stab samordnar verksamheten vid kontoret och stödjer kontorets tekniska avdelningar avseende ansvaret för Must informationssystem.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Signalskyddshandläggare vid KIT kommer du få ett brett arbetsområde där signalskydd står för huvuddelen. Övriga uppgifter är att vara behjälplig i säkerhets- och IT-säkerhetsfrågor, och på sikt även kunna agera som kontorets säkerhetsperson. Tjänsten är placerad vid kontorets stab, som samordnar kontorets verksamhet och stödjer kontorsledningen.
Som Signalskyddshandläggare vid KIT samordnar du uppdrag och ärenden inom kontoret såväl som mot centrala områdesfunktioner inom Must. Arbetet omfattar planering, uppföljning och löpande samordning inom signalskydds- och säkerhetsområdet.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen, alternativt motsvarande kompetens förvärvat utifrån yrkeserfarenhet inom eller utanför Försvarsmakten.
• Utbildad kort- eller nyckeladministratör vid TSS
Meriterande
• Några års erfarenhet inom signalskyddsområdet
• Grundkurs Signalskydd, T2
• Erfarenhet av kort-/nyckeladministration, samt certorder
• Erfarenhet av TSA och KaP rutiner i ISUS
• God kunskap om PKI
• Signalskyddschefsutbildning, TSS Ch FM/CIV
• Erfarenhet av arbete som NAV och NBV eller motsv. formell utbildning från TSS
• Erfarenhet av arbete inom lednings-/sambandsfunktion inom FM
• Bred kunskap om IT- och nätverkssäkerhet.
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd och IT-säkerhet
• Erfarenhet av arbete vid statlig myndighet
• Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet i allmänhet samt underrättelse- och säkerhetstjänst i synnerhet
• Vi ser gärna att du söker tjänsten även om du inte uppfyller samtliga meriterande kompetenser ovan, då det finns möjligheter inom Försvarsmakten och Must att komplettera efterfrågad kompetens efter tillträde. Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående, noggrann och har gott ordningssinne. Du har överblick men släpper inte fokus från detaljerna. Du är lugn men har också förmåga att växla tempo då situationen kräver det.
Vi söker dig som är strukturerad och systematisk. Du är duktig på att kommunicera på ett pedagogiskt och tydligt sätt som ger kollegor förutsättningar att få en överblick av arbetsläge och vägen framåt. Du trivs med att samarbeta och är en god lyssnare i dialogen med andra. Du är prestigelös som person och med personlig mognad, pålitlighet och hög integritet skapar du förtroende för ditt arbete. Ett verifierat och stabilt säkerhetsmedvetande karaktäriserar dig som person.
Vi ser gärna att du har ett flexibelt förhållningssätt och kan ta egna initiativ för att lösa uppkomna problem. Du är även intresserad av att bidra i arbetet med att utveckla arbetssätt och metoder.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
Tjänsten kräver arbete på plats och det finns därmed inte möjlighet till distansarbete.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Signalskyddshandläggare" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-02-09. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
