Handläggare säkerhetsskyddad upphandling
2026-01-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Örebro
, Stockholm
, Göteborg
, Malmö
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Arbetsplatsen är belägen på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping där arbetet utförs tillsammans med övriga personer som arbetar med säkerhetsskyddad upphandling och informationssäkerhet. Säkerhetsavdelningen består av ca 130 personer som finns representerade på många av myndighetens verksamhetsställen och utgör tillsammans med anstalt, häkte och frivård myndighetens kärnverksamhet.

Publiceringsdatum: 2026-01-29

Arbetsuppgifter
Som handläggare för säkerhetsskyddad upphandling (SUA) ansvarar du för att de dokument som framställs i processen hanteras korrekt enligt gällande lagstiftning samt för att upprätthålla de interna dokumentförteckningar och register som skapas i avseende SUA. Vidare ingår att tillsammans med myndighetens funktion för registerkontroll genomföra registerkontroller av uppdragstagare samt bevaka när säkerhetsskyddsavtal med vidhängande registerkontroller ska avslutas. I arbetsuppgifterna ingår också hantering av SUA-processens posthantering och funktionsbrevlåda samt att stödja verksamheterna och specialisterna i deras dagliga arbete rörande detta och närliggande frågor. Befattningen kan komma att utökas men ytterligare stödjande arbetsuppgifter kopplade till säkerhetsskydd, informationssäkerhet och signalskydd.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Flerårig erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, protokollföring och dokumentation
* Erfarenhet av ärendehantering eller registerhållning
* God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning inom säkerhetsskydd
* Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddade upphandlingar
* Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom eller tillsammans med statlig myndighet
* Erfarenhet av diarieföring
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska
* Grundläggande kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Ersättning: Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Sektionschef
Michael Laitinen 0733 486 029 Jobbnummer
