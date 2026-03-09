Handläggare säkerhet
2026-03-09
Vill du ta nästa steg i karriären, vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle? Vi söker dig som vill vara med i Försvarsmaktens tillväxtresa och vara med och bygga en fungerande verksamhet. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - välkommen med din ansökan!
Förbandet Dalregementet
Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Etableringen av Dalregementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan. Till dess att regementet är utvecklat till full kapacitet, bland annat med nytt regementsområde, kommer verksamheten att präglas av kontinuerlig utveckling och förändring. Arbetssätt kommer till del förändras över tid för att anpassas till den växande organisationen och dess verksamhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete. Du kommer att arbeta i ett professionellt team med breda och varierande arbetsuppgifter. Möjligheter till kompetensutveckling är god. Vi har goda träningsmöjligheter och erbjuder träning på arbetstid.
Vi söker
Vi söker handläggare säkerhetsskydd med placering vid Dalregementets stab.
Vi erbjuder dig en ansvarsfylld tjänst i ett arbete med Sveriges säkerhet inom säkerhetsskydd med möjlighet att utvecklas i befattningen. Vi söker dig som inte bara har arbetsvilja, utan också delar våra värderingar och bidrar till god stämning i arbetslaget.
Arbetsplatsen
Handläggare säkerhetstjänst är placerad vid ledningssystem och säkerhetsavdelningen, specifikt säkerhetssektionen. Vi tillhör staben vid Dalregementet. säkerhetssektion hanterar säkerhetsskydds- och underrättelsetjänstinom Falu Garnison.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I ditt arbete som handläggare hos oss är kontaktytorna i huvudsak regementets enheter och krigsförband, men även förband i övriga delar av landet. Tjänsten innebär bland annat att:
• Delta vid planering av och stödja säkerhetsskyddsarbetet vid organisationsenheten, både självständigt och gemensamt med andra
• Arbeta i hela säkerhetskyddsområdet; Informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet
• Utföra administrativa uppgifter som är normalt förekommande inom säkerhetsskyddsfunktionen
Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• Gymnasieexamen
• God datorvana
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• Erfarenhet av att självständigt handlägga ärenden
Dina personliga egenskaper
• Du visar respekt för din omgivning och välkomnar olikhet
• Du har ett högt säkerhetsmedvetande och hög integritet
• Du har förmåga att arbeta självständigt, och att se helheten
• Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna och känner långsiktigt ansvar för ditt arbete
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av att självständigt arbeta i Sharepoint-baserade dokumenthanteringssystem
• Erfarenhet av arbete inom personalsäkerhet, fysisk säkerhet eller informationssäkerhet
• Erfarenhet av stabsarbete eller motsvarande inom statlig myndighet/kommun/landsting
Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: 40 timmar/vecka, dagtid måndag-fredag men tjänstgöring kan komma att förläggas utanför ordinarie arbetstid
Arbetsort: Falun, men tjänstgöring vid annan ort kan förekomma
Beräknat tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning inom ramen för Försvarsmaktens lönepolicy
Krigsplacering ingår i tjänsten
Kontakt vid frågor gällande tjänsten
Avdelningschef Jan-Erik Belin, 08-584 520 44
Sektionschef säkerhetssektionen: Sarah Eriksson 072-387 91 54
Kontakt vid frågor om rekryteringsprocessen
HR-generalist Anette Patten, tel. 070-738 75 67
Fackliga representanter
Kontaktas via växeln 08-788 75 00
OFR/O Jesper Eldevåg
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Karin Gällmo
SEKO Anna Löfgren
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-03-23.
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Dalregementet är ett av Försvarsmaktens nygamla förband med anor från 1625. Regementet återetablerades 2021 efter beslut av riksdagen. Vår verksamhet finns i Falun och vi kommer bidra med utbildning av soldater som bygger framtidens infanteriförband/Armé.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
