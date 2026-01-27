Handläggare med ansvar för interinstitutionella frågor
2026-01-27
Handläggare med ansvar för interinstitutionella frågor inklusive relationerna till Europaparlamentet - EU-representationen, Bryssel
EU-samordningen, Statsrådsberedningen
Trivs du i händelsernas centrum? Vi söker en driven handläggare med ansvar för interinstitutionella frågor inklusive relationerna till Europaparlamentet på EU-representationen i Bryssel. Vi erbjuder dig en spännande och central roll i en internationell miljö mitt i händelsernas centrum.
Som utsänt råd har du ansvar för att övergripande bevaka interinstitutionella frågor inklusive relationerna till Europaparlamentet. Du ger råd till ledningen och handläggarna på representationen, företräder Sverige i arbetsgrupper och sammanhang där EU-representationerna företräds av motsvarande funktioner samt deltar aktivt i arbetsgruppen för Allmänna frågor (GAG).
Du arbetar strategiskt för att fördjupa kontakter, skapa nätverk och utveckla arbetsformer som stärker genomslaget för svenska positioner. Du säkerställer att svenska intressen kommuniceras tydligt och i ett tidigt skede till relevanta aktörer. I arbetet ligger att snabbfotat och löpande rapportera om utvecklingstendenser i en ofta mycket dynamisk och komplex verksamhet när det gäller såväl institutionella aspekter som viktigare förhandlingar i sak och politiska prioriteringar. Arbetet bedrivs självständigt under ledning av representationens ledning och i nära samarbete med kollegor på såväl representationen som EU-samordningen i Statsrådsberedningen och övriga departement.Publiceringsdatum2026-01-27Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av och god förståelse för EU-förhandlingar samt goda kunskaper om EU:s organisation, arbetssätt och regelverk inom olika politikområden. Rollen förutsätter även god kunskap om Regeringskansliets organisation och arbetsformer samt förståelse för vad som krävs i en politiskt styrd organisation.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, inklusive arbete med EU-frågor. Erfarenhet från arbete vid representationen i Bryssel eller inom någon av EU-institutionerna är också värdefullt. Vidare ses erfarenhet av arbete med Europaparlamentet och trilogarbete som en tillgång, liksom kunskaper i andra EU-språk.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras perspektiv. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För den här rollen söker vi en person med god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska. Du behöver kunna bygga och upprätthålla relevanta nätverk och bidra till ett effektivt samarbete. Rollen kräver också gott omdöme och förmåga att arbeta uthålligt i komplexa och ibland långsiktiga processer.Övrig information
Tidsbegränsad anställning 15:e augusti 2026 - 14 augusti 2029. Placering på EU-representationen i Bryssel. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten och vad vi erbjuder, kontakta Erik Rudal, ämnesråd på Statsrådsberedningen. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Carl Garellick. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Grund för Saco och Carina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 februari 2026.
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, EU-representationen, är den svenska regeringens förlängda arm i Bryssel. EU-representationens uppgift är att se till att svenska intressen får så stor genomslagskraft i EU som möjligt. Representationen fungerar som ett regeringskansli i miniatyr, cirka 120 personer arbetar här och alla departement är representerade. Därmed är representationen Sveriges största utlandsmyndighet. Läs mer om EU-representationen på www.regeringen.se
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Ersättning
