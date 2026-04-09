Handläggare internationella informationsutbyten
Vill du arbeta med internationellt informationsutbyte och använda din kompetens för att stärka samhällsnyttan? Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig i frågor som gör verklig skillnad - samtidigt som du samarbetar med erfarna kollegor i en miljö där utveckling och professionalism står i fokus. Var med och gör samhället möjligt!
Om arbetsuppgifterna
Dina arbetsuppgifter kommer att innebära att du följer upp svenska finansiella företags efterlevnad av den lagstiftning som styr de internationella informationsutbytena CRS/DAC2 och FATCA. Arbetet omfattar bland annat att genomföra rimlighets- och kvalitetskontroller av de uppgifter som Skatteverket årligen tar emot från svenska finansiella institut och som därefter delas med andra länder inom ramen för dessa informationsutbyten. Du kommer även att ha löpande kontakt med finansiella företag, och en betydande del av den information som hanteras är på engelska. I rollen ingår också att utreda ärenden och vid behov påföra sanktionsavgifter.
Du blir placerad på sektion 5, personbeskattningsenhet 6, personbeskattningsavdelningen. Placeringsorten är Sundbyberg. På sektionen är vi 6 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha en god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, vilket innebär att du uttrycker dig på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift
vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
ha en god förmåga att samarbeta med andra och vara hjälpsam, vilket innebär att du är lyhörd för andras synpunkter och tar ansvar för att gemensamma uppgifter genomförs
självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
Du ska även ha:
högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik
aktuell och relevant erfarenhet av arbete med compliance-relaterade frågor, exempelvis inom banksektorn
Det är önskvärt om du har kompetens inom lagstiftningen för internationella informationsutbyten, såsom CRS/DAC2 och FATCA samt aktuell och relevant erfarenhet av kontakt och samverkan med finansiella bolag. Det är även önskvärt om du har aktuell och relevant erfarenhet av att utreda ärenden samt påföra sanktionsavgifter.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Ansvarig rekryterare: Emelie Lanner emelie.lanner@skatteverket.se
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sundbyberg (visa karta
)
205 30 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Kontakt
Annika Dümmatzen, SACO annika.dummatzen@skatteverket.se 0105744288
9844164