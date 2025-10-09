Handläggare inom stöd till civilsamhället
Vi söker nu en vikarierande handläggare till vår enhet projekt- och företagsstöd.
I tjänsten ingår handläggning av stöd till organisationer inom civilsamhället samt handläggning av regionala projekt.
Tjänsten består främst av handläggning av årliga ansökningar från civilsamhällets organisationer inklusive studieförbund, handläggning av ansökningar inom tematiska utlysningar samt projektutveckling och handläggning av regionala projekt. Detta innebär att bedöma ansökningar och budgetunderlag utifrån kriterier, riktlinjer och gällande regelverk för att kunna kvalitetsgranska, poängsätta och ge kommentarer/återkoppling samt skriva fram beslutsunderlag inför politiska beslut.
I tjänsten ingår också att föra dialog med studieförbund, genomföra verksamhetsbesök och ha dialog med andra sakkunniga inom angränsande områden internt. Med koppling till pågående utvecklingsarbete hos Folkbildningsrådet ingår det också att delta i nationella referensgruppsmöten och avstämningar med övriga regioner i vår geografiska närhet.
Om dig
Du har högskoleutbildning inom relevant område eller kunskap och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god förståelse för civilsamhällets förutsättningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter så som handläggning av stöd till organisationer eller föreningar, projektutveckling och projekthandläggning samt bedömning av ekonomiska underlag. Du har god kunskap om offentlig förvaltning, regional/kommunal organisation, föreningsstrukturer och ideellt engagemang. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av att skriva tjänsteutlåtanden och liknande underlag inför politiska beslut.
Som person är du nyfiken, utåtriktad och serviceinriktad. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar, organiserar och driver självständigt ditt arbete framåt. Du kan ta till dig, sortera och analysera en stor mängd information. Du har ett öppet förhållningssätt och är bra på att samarbeta med andra. Du kommunicerar väl i tal och skrift på svenska. Du ska ha erfarenhet av administrativt arbete.
Då arbetet innebär resor i tjänsten är B-körkort ett krav.
Tjänsten är ett vikariat under tiden som en av våra medarbetare är föräldraledig.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer så vänta inte med din ansökan.
Din framtida arbetsplats
Den här tjänsten ingår i enheten Företags- och projektstöd. Enheten jobbar med stöd till företag och andra organisationer i samhället, att utveckla projekt, landsbygdsfrågor och EU-relaterade frågor samt internationell samverkan. Enheten består idag av 11 antal medarbetare och vi sitter tillsammans i ett öppet kontorslandskap i centrala Kalmar.
Inom regional utveckling arbetar vi med hållbara tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Det gör vi genom att ta initiativ till och samordna insatser. Vi samverkar med aktörer i och utanför länet inom olika områden som folkhälsa, näringsliv, miljö och klimat, infrastruktur, samhällsplanering, landsbygd, kompetensförsörjning, kultur och biblioteksutveckling. Vi skapar och deltar i nätverk och arbetar också med finansiering av utvecklingsinsatser som syftar till att gynna länets utveckling. Vi bidrar till folkbildning genom våra fyra folkhögskolor; Gamleby, Högalid, Vimmerby och Öland som är en del av regional utvecklingsförvaltning.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning

Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Camilla Håkansson 010-3588394
