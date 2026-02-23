Handläggare inom stiftelserätt
Länsstyrelsen i Stockholms län / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Stockholms län i Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du nyexaminerad inom juridik, statsvetenskap eller offentlig förvaltning och vill omsätta dina kunskaper i praktiken? Eller har du arbetat några år med handläggning inom statlig myndighet eller kommunalt? Söker du en varierad handläggarroll där du får möjlighet att vara en central kugge för verksamheten? Då kan detta vara rätt steg för dig.
Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för ca 6 600 stiftelser som är registrerade i stiftelseregistret. Vi har både tillsynsansvar och är registermyndighet för dessa stiftelser. Årligen inkommer cirka 3000 anmälningar som angår stiftelseregistret och som behöver hanteras. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer ligga inom dessa ärenden, och du kommer att arbeta självständigt, men även tillsammans med andra handläggare och jurister på enheten.
Du arbetar främst med handläggning av ärenden och administrativa processer, samtidigt som du är en naturlig kontaktpunkt för såväl kollegor som allmänheten. För rätt person finns möjlighet att bredda ansvarsområdet och växa i takt med verksamheten. Som handläggare får du en central position i ärendeflödet, och arbetet bidrar till att upprätthålla allmänhetens förtroende både för stiftelseformen och för Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.
Vad ingår i rollen?
Det här är en roll för dig som trivs med ett varierat arbetsinnehåll - och som motiveras av att skapa ordning, tydlighet, och god service i en verksamhet som har betydelse för många. Rollen innebär att du behöver kunna prioritera, skapa överblick och samtidigt ha känsla för detaljer.
En viktig del av uppdraget är att arbeta strukturerat och lösningsorienterat för att hålla tempo i ärendeflödet utan att tumma på rättssäkerhet och kvalitet. Du är även en central kontaktpunkt för stiftelser och företrädare, där tydlig, effektiv och pedagogisk kommunikation är avgörande.
Som medarbetare på Länsstyrelsen kan du behöva arbetsledas till andra arbetsuppgifter inom enheten, avdelningen eller på myndigheten. Detta då vi kan få tillfälliga uppdrag som snabbt ska lösas men också på grund av att vi är en krisberedskapsmyndighet. Det är således en förutsättning att du som person har intresse och förmåga att kunna arbeta på bredden när tillfälle ges.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- handlägga ärenden som gäller anmälan om registrering av stiftelser och anmälan om ändringar i stiftelseregistret
- registrera uppgifter i stiftelseregistret
- hantera inkommande frågor kring stiftelser och stiftelsetillsyn
- samordna och stötta i administrativa processer
- säkerställa struktur, kvalitet och god service i det dagliga arbetet.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har
- examen inom juridik eller samhällsvetenskap; eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- hög digital mognad
- god administrativ förståelse och intresse för administrativa flöden
- förmåga att snabbt sätta dig in i olika stiftelsers unika förutsättningar
- god förmåga att uttrycka dig enkelt och pedagogiskt i tal och skrift.
För rätt person finns möjlighet att ta större ansvar, utveckla processer och växa in i mer kvalificerade delar av tillsynsarbetet över tid.
Som person är du strukturerad, initiativtagande och hjälpsam. Du har lätt för att samarbeta och att skapa goda relationer. Du tar ansvar och har vilja och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö. Du trivs med att hantera många ärenden parallellt, kan prioritera mellan arbetsuppgifter och arbetar med ett högt säkerhetsmedvetande.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
- förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv
- förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen
- ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Vi fäster avgörande vikt vid personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har
- arbetat med handläggning vid statlig myndighet eller kommun
- erfarenhet av arbete med digitala ärendehanteringssystem.
Mer om oss och rollen
Anställningen är tills vidare, på heltid, och i regel tillämpas provanställning. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Enheten för kommun- och stiftelsetillsyn ingår i avdelningen för rättsliga frågor som har drygt 100 medarbetare. I avdelningen ingår även enheterna för diarium och arkiv, företags- och säkerhetstillsyn, förvaltning, juridiskt verksamhetsstöd och överklaganden. Arbetet präglas av samarbete, hög juridisk kompetens och gemensamt ansvarstagande.
Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm och det finns möjlighet att delvis arbeta på distans.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Urval sker löpande.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Elise Landström, enhetschef, Tel 010-223 13 28.
Fackliga kontaktpersoner är:
Maria Askerlund, SACO, Tel 010-223 15 35, maria.askerlund@lansstyrelsen.se
Björn Pettersson, ST, Tel 010-223 15 73, bjorn.b.pettersson@lansstyrelsen.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Referensnummer: 112-8071-2026
Välkommen med din ansökan!
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-8071-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Stockholms län
(org.nr 202100-2247) Arbetsplats
Länsstyrelsen Stockholms Län, Rättsliga Frågor Jobbnummer
9759097