2025-12-22
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Lokalpolisområde Södra Ångermanland ingår i polisområde Västernorrland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Vi söker nu handläggare inom förvaltningsrätt till lokalpolisområde Södra Ångermanland. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få med dig värdefulla erfarenheter. Samtidigt får du vara med och bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Är du redo för en viktig uppgift?Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu medarbetare som handlägger ärenden gällande ordningslagen och förordnanden. Handläggning av andra förvaltningsrättsliga ärenden kan även bli aktuellt. Som handläggare inom förvaltningsrätt förekommer även arbete med att söka i lagtext, lära dig ny lagstiftning och nya arbetsmetoder. Handläggningen av förvaltningsrättsliga ärenden sker främst i polisens digitala ärendehanteringssystem som arbetsverktyg. Utöver detta kan även en del administrativa arbetsuppgifter förekomma.
Ordningslag
Du kommer till största del att arbeta inom ordningslagsområdet där du i första hand handlägger ärenden med stöd av ordningslagen. Ärendena behandlar framförallt tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där handläggaren fattar beslut. Arbetsuppgifterna består till största del av att inhämta yttranden både internt och externt för att sedan pröva och fatta beslut i dina egna ärenden.
Förordnanden
Du hanterar förordnanden av olika slag som kommer genom redan fattade beslut. Merparten av inkomna ärenden rör ordningsvakter, men även förordnande av tex flygplatskontrollanter, sjöfarts- och hamnskyddskontrollant samt vägtransportledare förekommer. Innan ett förordnande utfärdas så utreds sökandes laglydnad och lämplighet. Förutom att utfärda förordnanden så ansvarar även handläggaren att kontinuerligt pröva lämpligheten att inneha förordnanden.
Tjänsteresor och övernattningar inom polisområdets orter kan förekomma. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Fullständig gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Minst 1 års aktuell erfarenhet av handläggning inom administrativ verksamhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Vi ser det även som meriterande om du har:
• Aktuell erfarenhet av handläggning från offentlig sektor som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av handläggning av förvaltningsliknande ärenden, ex inom ordningslagen och förordnanden, som företrädesvis även inkluderat eget beslutsfattande
• Erfarenhet av samverkan utanför den egna organisationen t.ex. samverkan med andra myndigheter och samhällsaktörerDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som handläggare ska du trivas med att arbeta självgående och med ett tidvis högt tempo. I handläggningen av olika ärenden behöver du vara strukturerad och noggrann kopplat till befintliga rutiner och administrativa krav. Du är intresserad av att lära dig ny lagstiftning och nya arbetsmetoder. Arbetet förutsätter en god förmåga att kunna prioritera mellan arbetsuppgifter och vid behov kunna vara flexibel och växla mellan olika uppgifter samt snabbt ställa om utifrån verksamhetens behov. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra med att lösa arbetsuppgifter samt en god samarbetsförmåga.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
ÖVRIGT
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
