Handläggare för bostadsanpassningar
2025-08-21
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
Miljö- och byggnadskontoret
Miljö-och byggnadskontoret är en mycket mångfasetterad och händelserik arbetsplats. Kontorets huvuduppdrag är att driva myndighetsärenden effektivt och rättssäkert inom ramen för plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lag om bostadsanpassningsbidrag m.fl. Våra ärenden har många gånger påverkan på både nutid och framtid där långsiktigt hållbar användning av mark, vatten och fysisk miljö står i främsta rummet. Hos oss sker många kontakter med medborgare och företag. Hög kompetens, bra bemötande, god service och vägledning är viktiga grunder i verksamheten.
Nu har du chansen att bli vår nya handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Vi söker dig som vill arbeta självständigt och ta dig an ett viktigt samhällsuppdrag där du får möjlighet att påverka människors livskvalitet genom att skapa trygga och anpassade boendemiljöer.
Hos oss kan vi erbjuda dig
• Ett stimulerande jobb med närhet till både organisations- och ledningsbeslut
• En arbetsplats med hög digitaliseringskompetens där du blir en viktig del av vår fortsatta utveckling
• Delaktighet i att planera, organisera och genomföra ditt arbete mot ständig utveckling och förbättring
• Gemenskap och trivsel bland engagerade kollegor
• Friskvårdsbidrag och friskvårdstid
• Flextid
Kompetensutveckling
Din huvuduppgift är att handlägga ansökningar utifrån Lagen om bostadsanpassningsbidrag för att möjliggöra ett självständigt liv i det egna hemmet för personer med funktionsnedsättning.
Som handläggare för bostadsanpassningsbidrag har du ett självständigt arbete där du hanterar hela processen, från ansökan till beslut. Du planerar och strukturerar ditt arbete mestadels på egen hand.
Du utreder, bedömer och följer upp ansökningar med ett högt fokus på rättssäkerhet och gott bemötande. I tjänsten ingår att göra hembesök.
I din roll gör du även vissa byggnadstekniska bedömningar och granskar medicinska intyg. I vardagen samarbetar du med sökande, administratörer, byggnadsinspektörer, hantverkare, räddningstjänst och rehabiliteringspersonal. Utöver detta arbetar du kontinuerligt för att utvärdera och utveckla ditt arbetssätt.
Din kompetens
Du har arbetsterapeututbildning, byggnadsingenjörsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Om du har tidigare arbetslivserfarenhet av handläggning av bostadsanpassningsbidrag eller annan myndighetsutövning så är detta starkt meriterande. Vi ser det även som meriterande om du har goda kunskaper inom lagstiftningen om bostadsanpassning samt angränsande lagområden, förvaltningslagen och kommunallagen.
För att trivas i rollen krävs att du är en trygg och stabil person, med hög grad av personlig mognad och är helt bekväm med att driva och ansvara för din planering, handläggning och dina beslut. Du är van att göra omdömesfulla avvägningar och kommunicera tydligt och situationsanpassat. Skriftlig och muntlig kommunikation är en stor del av arbetet då du dagligen kommunicerar med många individer och arbetar med kvalificerat utredningsarbete. Därför är det viktigt att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och är lyhörd för parternas behov.
Samarbetet med andra olika yrkesgrupper är en viktig del av arbetet och en god samarbetsförmåga är avgörande för att lyckas i rollen. Vi lägger därför stor vikt vid förmåga att samverka med flera olika aktörer såsom sökande, anhöriga, myndigheter och övriga samarbetspartners. Förmåga till bra bemötande, hög service och god vägledning är centralt i vår urvalsprocess.
Vi ser att du är intresserad av omvärldsbevakning inom området och trivs med förbättringsarbete både i det praktiska arbetet och digitala sammanhang.
Är du redo att ta dig an ett meningsfullt uppdrag och göra skillnad i människors vardag? Välkommen att ansöka!Övrig information
För den här tjänsten behöver du B körkort och vana att köra med manuellt växlade bilar.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik. Är du nyfiken på Västervik, besök den här länken! https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
