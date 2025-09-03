Handläggare av databeställningar
2025-09-03
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Har du arbetslivserfarenhet från att handlägga beställningar av data samt av att arbeta som koordinator, samordnarare, eller likande roll? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!
Vad ska du jobba med?
Enheten behöver förstärkning av ytterligare en handläggare som vill arbeta med handläggning av beställningar av data från myndighetens datakällor. I rollen som handläggare kommer du löpande att handlägga databeställningar som inkommer till myndigheten från forskare och beslutsfattare. Arbetet innefattar att självständigt strukturera, dokumentera och sammanställa information, samordna kontakter internt och externt samt ta fram underlag för beslut.
Som handläggare ingår även andra arbetsuppgifter som handläggare på myndigheten.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Akademisk examen inom, folkhälsa, samhällsvetenskap eller annat område som bedöms relevant.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Arbetslivserfarenhet av att handlägga databeställningar inom myndighet eller annan löpande handläggning av ärenden på myndighet.
• Arbetslivserfarenhet av arbete som koordinator, samordnare, eller likande roll.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt strukturerad. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid:
• Arbetslivserfarenhet från att arbeta på statlig myndighet.
• Grundläggande kunskaper inom Officepaketet.
Vikt läggs vid:
• Kännedom om etikprövningsansökan.
Vad gör enheten?
Enheten för data och register har huvudansvar för myndighetens datahantering, statistikproduktion samt arbete med hälsodata för att stärka myndighetens roll som den främsta kunskapskällan i det datadrivna folkhälsoarbetet.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en särskild visstidsanställning på heltid till och med 2025-12-31. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Nasser Nuru Mahmud, telefon 010- 205 23 58.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Publicering sdatum 2025-09-03

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till befattningen som handläggare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2025-09-17 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03703-2025-2.1.1 Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Folkhälsomyndigheten
