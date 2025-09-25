Handläggarassistent Integration
2025-09-25
Vill du vara med och skapa ett långsiktigt gott samhälle? På Integrationsenheten i Enköpings kommun arbetar vi för att ge nyanlända en trygg och bra start i sitt nya liv. Hos oss får du möjlighet att bidra till ett viktigt samhällsuppdrag, utvecklas i din yrkesroll och göra verklig skillnad för människor.
Publicering sdatum2025-09-25
* Stödja handläggare i det dagliga arbetet.
* Hjälpa till med praktiska frågor kring bostad, samhällsinformation och kontakter med myndigheter.
* Delta i introduktionsmöten och samverka med andra aktörer.
* Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och externa samarbetspartners.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
* Gymnasial utbildning, eller motsvarande
Vi söker dig som är:
* Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar. Du ser möjligheter i nya situationer och kan snabbt justera ditt arbetssätt när det behövs.
* Du samarbetar väl med andra, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du bidrar till en god arbetsmiljö och hanterar samarbetssvårigheter på ett lösningsorienterat sätt.
* Du är serviceinriktad och har ett genuint intresse av att hjälpa andra. Du är uppmärksam, tillmötesgående och strävar alltid efter att hitta lösningar som skapar värde för dem du möter.
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete med människor från olika kulturer eller inom socialt arbete.
* Kunskaper i fler språk än svenska ange gärna vilka i din ansökan.
* B-körkort, dock ej krav.
