Handläggande operatör till 114 14, Farsta
Polismyndigheten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polisens kontaktcenter (PKC) i region Stockholm har som uppdrag att vara det första steget i en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess med fokus på brottsuppklarning och brottsofferbemötande. Polisens kontaktcenter har idag som uppgift att ta emot anmälningar, tips och lämna upplysningar till allmänheten. Dessutom är polisens kontaktcenter en viktig del i den initiala utredningsprocessen och i polisens arbete med att lösa brott. Som anställd i Sveriges största myndighet uppmuntras du till eget ansvarstagande och personlig utveckling. Vi söker därför dig som vill vara första linjens utredare och som är intresserad av att arbeta skift.
Polisens kontaktcenter tillsammans med ett flertal andra sektioner (så som trafikpolis, sjöpolis, polishundar, polisrytteri och insatsstyrkan) är placerade inom operativa enheten, och bidrar till det gemensamma uppdraget av ett säkrare samhälle.
PKC finns på följande orter i regionen: Gotland, Norrtälje, Sollentuna och Farsta inklusive Ornö. Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Som handläggande operatör, titulerat PKC-operatör, är du allmänhetens första kontakt med Polisen genom det nationella telefonnumret 114 14. Arbetsuppgifterna består bland annat av att vidta initiala utredningsåtgärder i inkommande ärenden. Det kan exempelvis innebära målsägande- och vittnesförhör, säkerställa att kamerabevakningsfilmer sparas samt göra dataslagningar. Du kommer att hantera varierande ärendetyper; allt ifrån enklare polisanmälningar till grövre brott. Som PKC-operatör kommer du därmed bereda ärenden med information som sedan ska föredras för en förundersökningsledare. Utöver detta kommer du även arbeta med att:
• Upprätta polisanmälningar och hålla målsägande- och vittnesförhör
• Upprätta kontaktförbudsansökningar samt hålla förhör i dessa ärenden
• Ge medborgare en möjlighet att anmäla brott på ett snabbt och enkelt sätt
• Hantera inkommande tips och utifrån dem upprätta underrättelseuppslag
Arbetet bedrivs dygnet runt alla årets dagar, vilket innebär att nattjänstgöring är en del av verksamheten. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Aktuell arbetslivserfarenhet inom service (exempelvis kundtjänst, socialtjänst, turism, restaurang, omsorg, handel, samhällsvägledning)
• Godkänd gymnasieexamen
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Mycket god datorvana
• Obligatorisk utbildning med start 2026-09-07, start vid annan tidpunkt är inte möjlig
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• Erfarenhet av socialt arbete där du mött eller hanterat människor i utsatta situationer (exempelvis genom arbetslivserfarenhet eller engagemang i ideell-eller föreningsverksamhet)
• Erfarenhet av arbete med handläggning eller administration (exempelvis inom statlig, kommunal eller annan offentlig verksamhet, alternativt likvärdig organisation)
• Mycket goda kunskaper i utomnordiska språk utöver engelska, som arbetsgivaren bedömer relevant
• Aktuell erfarenhet av skiftarbete eller nattjänstgöringDina personliga egenskaper
För att uppnå framgång i rollen som PKC-operatör bedöms det väsentligt att du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och att du uppträder stödjande och hjälpsamt gentemot såväl kollegor som arbetsledare. Då arbetet innebär daglig kontakt med medborgare som utsatts för brott och är i behov av hjälp och stöd, är en utpräglad servicekänsla och professionellt bemötande en förutsättning för att lyckas i rollen.
Du förväntas vara trygg i att leda och strukturera samtal på ett effektivt sätt för att säkerställa att relevant information inhämtas. Arbetet ställer krav på självständighet, ansvarstagande och förmåga att agera inom givna ramar under ledning av en förundersökningsledare.
Tjänsten som PKC-operatör är förlagd enligt ett treskiftsschema, vilket innebär arbete under dag-, kvälls- och nattetid, såväl vardagar som helger och storhelger. Dina huvudsakliga arbetsverktyg utgörs av telefon och dator, vilket medför att noggrannhet, koncentrationsförmåga och uthållighet är av stor betydelse. För att trivas och prestera väl i rollen krävs att du har förmåga att bibehålla motivation och engagemang även vid uppgifter som kan upplevas som monotona eller tålamodsprövande.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Som en del i urvalsprocessen kommer arbetsprov och tester att användas.
ATO: Polisförbundet, Saco-S, ST och Seko Polisen nås via polisens växel, tfn 114 14Övrig information
Tillträdesbeskrivning: Tjänsten inleds med en obligatorisk utbildning som startar 2026-09-07. Start vid annan tidpunkt är inte möjlig.
Arbetstid: Heltid. Treskiftarbete - dagar, kvällar, helger och nätter.
Tillträde: 2026-09-07Övrig information
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Ansök vi polisens hemsida: polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
123 43 FARSTA Arbetsplats
Polismyndigheten Kontakt
HR . pkc.rekrytering-stockholm@polisen.se Jobbnummer
9748027