Hallvärd Märsta
Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Upplands-Bro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Upplands-Bro
2026-08-04
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Om Tjänsten:
Drivs du av att möta nya kunder, ge förstklassig service och bygga långsiktiga relationer? Har du ett naturligt driv, tar ansvar och trivs i en roll där du får arbeta självständigt? Då kan tjänsten som hallvärd vara helt rätt för dig!
Som hallvärd får du en central och varierad roll där du är anläggningens ansikte utåt. Du välkomnar både nya och befintliga kunder, tar emot dem på ett professionellt sätt och säkerställer att de får en positiv upplevelse från första stund. Rollen innebär även att du arbetar i en produktionsmiljö där du bidrar till att hålla ordning och struktur samt hjälper till att ta hand om och administrera fordonsflottan.
Tjänsten erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa inom fordonsbranschen.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
God förmåga att ta till dig ny information
Datorvana
Grundläggande teknisk kunskap om personbilar
Självgående, ansvarstagande och initiativrik
Ett intresse för bilar är meriterande
B-körkort
Vilka vi är:
Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag nischade inom fordonsbranschen. Vi har nära samarbeten med flera stora verkstäder och bilåterförsäljare i Stockholms län. Tjänsten är på heltid med arbetstider förlagda under dagtid, måndag till fredag. Du kommer att vara anställd som konsult hos Aura Personal och ha en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din anställning.
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag, Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7642037-2129336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Märsta Center (visa karta
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195 30 MÄRSTA Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10020843