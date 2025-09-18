Hållbarhetsspecialist
2025-09-18
I denna roll bidrar du till att forma framtidens hållbara logistiklösningar med datadrivna insikter, sakkunskap och ett tydligt affärsfokus! Vi söker en Hållbarhetsspecialist med fokus på att analysera hållbarhetsrelaterade kundkrav, bistå i arbetet med grön finansiering samt vara sakexpert inom frågor kring klimat och miljö.
Du, Vi & Jobbet
Som Hållbarhetsspecialist blir du en del av teamet på Group Sustainability och arbetar nära vår koncernhållbarhetsanalytiker, projektledare och rapporteringsspecialist. I rollen ansvarar du för att analysera kundkrav kopplat till klimat, miljö och hållbarhet. Du gör gap-analyser och tar fram underlag och rapporter, du bistår med expertkompetens och analys i frågor relaterat till såväl grön finansiering som projektimplementering och handlingsplaner. Detta är en specialistroll där du är expert inom klimat- och miljöfrågor och arbetar nära interna stakeholders samt i vissa fall även i dialog med externa intressenter. Du rapporterar till Head of Group Sustainability & Group Public Affairs.
Vad kommer du att göra?
- Samla in, strukturera och analysera krav från strategiska kunder gällande klimat och hållbarhet och genomföra gap-analyser.
- Ta fram faktabaserade beslutsunderlag och insikter, inklusive datadrivna rekommendationer i presentations- eller rapportformat.
- Datahantering och arbeta med att utveckla kvalitet i data och system.
- Fungera som sakkunnig inom hållbarhetsområdet, med särskilt fokus på klimat, miljöpåverkan och gröna investeringar.
- Stötta i strategiska kunddialoger genom att bidra med relevant data och expertis.
- Följ trender och kundkrav kopplat till hållbarhetsfrågor, samt bidra till att utveckla hur PostNord möter dessa.
- Bidra till arbetet med gröna finansieringsramverk och relaterad mätning och rapportering.
- Bygga upp struktur och arbetssätt för att kontinuerligt samla in, analysera och besvara hållbarhetsrelaterade krav.
- Vara ett stöd till interna stakeholders med faktabaserad analys och rådgivning.
- Vid behov bidra till regulatorisk omvärldsbevakning kopplad till hållbarhet.
- Stötta projekt och program inom koncernens hållbarhetsarbete.
Vem söker vi?
Du är troligen civilingenjör eller har annan relevant akademisk utbildning, med stark analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med analys, datainsamling samt klimat och miljöpåverkan. Du har en mycket god förmåga att analysera data, förstå komplexa kravbilder och omsätta detta till strategiskt relevanta insikter.
Din erfarenhet:
- Minst 4-5 års erfarenhet inom hållbarhetsområdet, särskilt klimat- och miljöfrågor.
- Förmåga att ta fram datadrivna rekommendationer, rapporter och presentationer för ledning eller kunder.
- Hög grad av självständighet, strukturellt arbetssätt och ansvarstagande - du driver själv arbetet framåt.
- Mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer.
- Mycket goda kunskaper i svenska eller ett annat skandinaviskt språk.
Du ska må bra
Vi är ett modernt kundorienterat företag som tänker lika mycket på våra anställda som på våra kunder. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete i en internationell miljö med ständigt nya utmaningar och snabba beslut. Förutom schyssta anställningsvillkor enligt kollektivavtal erbjuds du:
- Flexibel hybrid arbetsplats. Se filmen om vårt kontor.
- Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
- Goda försäkrings- och tjänstepensionsvillkor
- Friskvårdsbidrag samt möjlighet att träna på Arkens gym och simhall
Personalförmåner genom PostNord Plus - vår personalstiftelse
PostNord's vision är att vara favoritleverantören i Norden. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag och säkerställer kommunikations- och logistiklösningar för företag och privatpersoner. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare, allt för att nå vår vision samt göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på group.postnord.com
