Hair&Co Nova Lund söker Frisör
2025-08-13
Hair & Co Nova Lund AB söker en utbildad frisör till vårt team. Du ska vara serviceinriktad och brinna för frisöryrket.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Klippning, färgning och slingor samt intresse för skräddarsydda produkter och behandlingar efter kundens behov då vi jobbar med produkter från Kerastase.
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar i salongen och vi håller oss ständigt uppdaterade med kurser och visningar för att hänga med det senaste trender.
Hos oss får du trygga anställningsförhållanden så som OB, sjuklön och semesterersättning enligt kollektivavtal.
Deltid eller Heltid
Du ska behärska svenska i tal och skrift.
kontakt nummer : 0764058763
Utbildning är ett krav
Diplom eller Gymnasieutbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: hairoco@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hair&Co Burlöv Center AB
(org.nr 559151-9441), http://www.hairoco.se
Företagsvägen (visa karta
)
227 61 LUND Arbetsplats
Hair&Co Nova Lund Jobbnummer
