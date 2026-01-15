Habiliteringspersonal inom LSS
2026-01-15
Korttidsboendet Koalan ligger i Bergsjö, vi arbetar med barn och ungdom med beslut LSS (Lagen om stöd och service).
Syftet med insatsen korttidsvistelse är att barnet eller ungdomen får miljöombyte och möjlighet till kreativ utveckling och att vårdnadshavaren får avlastning och vila. När barnet eller ungdomen är på korttidsvistelse kan denne fortsätta med sina dagliga aktiviteter i barnomsorg, skola, korttidstillsyn eller dagliga verksamhet. Korttidsvistelse kan erbjudas som en regelbunden återkommande insats likväl som en lösning vid akuta situationer.
Vi bedriver verksamhet dygnet runt och arbetar enligt 3 skift (dag, kväll och natt). Vi söker nu 1-3 personal, 60-80%. 6 månaders anställning med start 26-02-01 eller enligt överenskommelse, eventuellt finns möjlighet till förlängning.
Ditt uppdrag
Att ge barn med särskilda behov trygghet och personlig omvårdnad. Vissa vardagssysslor ingår i ditt arbete. Focus ligger på barnets behov.Kvalifikationer
Du har gått en omvårdnadsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort är ett krav. Vi söker dig som är lyhörd, kreativ och ansvarstagande. Du har ett pedagogiskt samt motiverande förhållningssätt gentemot den enskilde och förmåga att arbeta med individens behov i fokus.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning inom LSS är meriterande. Det är även meriterande om du kan teckenspråk och/eller att arbeta med stödtecken.Dina personliga egenskaper
Du ser alla människors lika värde och verkar för ett positivt arbetsklimat samt kan och vill bidra i arbetet att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vidare är du en kreativ person med ett positivt förhållningssätt och ser möjligheterna med arbetet och har ett lösningsfokuserat tänk. Du är en kreativ person med ett positivt förhållningssätt och ser möjligheterna med arbetet och har ett lösnings fokuserat tänk. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Oöppnat utdrag från belastningsregister ska lämnas innan anställning. Vi erbjuder 2000 kronor i friskvårdsbidrag och eftersträvar en jämn könsfördelning i våra verksamheter. Urval och kontakt sker löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
