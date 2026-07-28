Habiliteringspedagog i Jönköping
Wisecare AB / Behandlingsassistentjobb / Jönköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Jönköping
2026-07-28
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Vi söker engagerade och trygga habiliteringspedagoger till vårt befintliga barn- och ungdomsboende enligt LSS 9:8 i Jönköping.
Hos oss arbetar du med barn och ungdomar som behöver stöd för att:
• bryta mönster av misslyckanden och få möjlighet att lyckas
• bygga självkänsla, självförtroende och självständighet
• våga möta nya situationer
• minska stress och hitta motivation
• skapa förutsättningar för ett meningsfullt och gott liv
Vi är en modern verksamhet i ständig utveckling där hela personalgruppen tillsammans skapar struktur, trygghet och trygghet för ungdomarna.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som habiliteringspedagog utgår dina arbetsuppgifter från ungdomarnas individuella behov av omvårdnad och stöd. I arbetet ingår bland annat:
• guidning i vardagen genom tydlig struktur, rutiner och pedagogik
• stöd i aktiviteter och sociala sammanhang
• krisbearbetning och stödjande samtal
• dokumentation och journalföring i verksamhetens system
• vardagliga boendeuppgifter
• samverkan med skola, socialtjänst, BUP och andra berörda aktörer
Arbetet sker alltid med ungdomarnas bästa i fokus och utifrån ett helhetsperspektiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta med barn och unga med funktionsvariationer. Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa och/eller LSS 9:8 är meriterande, men inget krav.
Du är exempelvis utbildad:
• undersköterska
• socionom
• behandlingspedagog
• socialpedagog
• inom vård, skola och omsorg eller liknande
Som person är du trygg i din vuxenroll, kan ta egna beslut och trivs med samarbete. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har lätt för att ta till dig nya arbetssätt. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt viss datorvana är meriterande.
Vi erbjuder
• en trivsam arbetsplats med engagerade och hjälpsamma kollegor
• introduktion och bredvidgång anpassad efter din erfarenhet
• kontinuerlig kompetensutveckling inom området
• regelbunden handledning
Arbetstiderna är varierande och omfattas av dag, kväll, natt och helg. Nattpassen är i regel sovande jour, men vakennatt förekommer.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till hillevi.aslund@wisecare.se
.
Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
Email
E-post: hillevi.aslund@wisecare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Väster". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WiseCare AB
(org.nr 559022-8879)
Västra Storgatan 21 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wisecare AB Kontakt
Platschef
Hillevi Åslund hillevi.aslund@wisecare.se 036-336 67 85 Jobbnummer
10014109