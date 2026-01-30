Gymnasielärare till Försäljnings- och serviceprogrammet
2026-01-30
Vill du vara med och forma framtidens säljare, entreprenörer och serviceproffs?
Holavedsgymnasiet söker nu en engagerad person med erfarenhet av företagande, handel och service för att undervisa, inspirera och ge våra elever på Försäljnings- och serviceprogrammet verktyg som gör dem väl rustade att möta arbetsmarknaden. Som lärare har du en viktig roll i att bygga broar mellan skola och näringsliv.
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Du undervisar i kurser och ämnen som ingår i försäljnings- och serviceprogrammet och har kursansvar inom bland annat inköp, marknadsföring, praktisk marknadsföring och entreprenörskap.
Som lärare inom försäljnings- och serviceprogrammet är du en viktig del av arbetslaget. Arbetet med utbildningen på programmet karaktäriseras i hög grad av samarbete, såväl internt som externt. Du arbetar nära dina kollegor på programmet och tillsammans med andra undervisande lärare och elevernas mentorer. Samarbetet gäller både skolförlagda kurser och elevernas arbetsplatsförlagda lärande (APL).Kvalifikationer
Vi söker främst dig som är legitimerad gymnasielärare, men det är inte ett krav. Det är meriterande med erfarenhet av undervisning. Du är en naturlig ledare i klassrummet och en god förebild för eleverna.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är
Samarbetsvillig: Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Pedagogisk: Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till dina elever.
Kommunikativ och tydlig: Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram, samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du påminner och följer upp.
Kreativ: Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
Holavedsgymnasiet är en skola med cirka 800 elever och med en stor bredd vad gäller både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Skolan innefattar även introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Holavedsgymnasiet ligger i centrala Tranås, vilket innebär närhet till olika aktiviteter och goda pendlingsmöjligheter. Nu har du möjlighet att söka en tjänst där du får chansen att arbeta med elevernas lärande. Arbetsklimatet är öppet och vi arbetar för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt och rustas för framtiden. Vi arbetar systematiskt för att ge dig som är ny som lärare en bra start och introduktion i arbetet på skolan
Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola och elevhälsa. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
