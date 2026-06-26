Gymnasielärare i Specialidrott - handboll
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2026-06-26
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
På Ystad Gymnasium går 1800 elever och vi erbjuder nästa alla nationella program, introduktionsprogram och har en Anpassad gymnasieskola. Tjänsten är placerad inom Nationell Idrottsutbildning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar undervisning i specialidrott - handboll med undervisning inom vår nationella idrottsutbildning och ämnet Specialidrott nivå 1 och nivå 2. Undervisningen riktar sig till tjejer och i tjänsten förkommer även viss utbildning inom Tävlingslära med inriktning handboll.
Du kommer ha din tillhörighet inom arbetslag NIU som tillhör område 2 och även arbetslagsarbete ingår i tjänsten. Upplägg och genomförande av undervisningen kommer ske i nära samarbete med vår huvudansvariga NIU-lärare.
Din undervisning är varierad och du visar ett tydligt ledarskap i undervisningssituationen för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning. I uppdraget ingår att kommunicera mål och utveckling med elever, personal och vårdnadshavare, samt att dokumentera, följa upp och utvärdera ditt arbete.
På skolan sätter vi elevens lärande i centrum och vi arbetar aktivt med att utveckla undervisningen inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi har högt ställda förväntningar på såväl elever som personal och tror på deras förmåga att utvecklas. Undervisningen kännetecknas av mångfald, delaktighet och inflytande samt ett kritiskt förhållningssätt, där formativ bedömning och digitalt arbete är viktiga verktyg för lärande. Personalen lär tillsammans och bedriver ett aktivt kollegialt lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig att undervisa i Specialidrott med inriktning handboll och lärarlegitimation är meriterande. Vi ser gärna att du har genomgått TU4 eller högre.
Vi fäster stor vikt vid din personliga förmåga att genom tydligt ledarskap motivera och engagera eleverna till goda resultat. Vi ser också att du har följande kvalifikationer:
• Du är van att arbeta såväl på egen hand som i samverkan med andra.
• Du har lätt för att bygga relationer och har ett professionellt förhållningssätt.
• Du strävar efter att skapa en positiv lärmiljö för att driva arbetet med eleverna framåt tillsammans med skolans personal.
• Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 .
Arbetstid: Dagtid. 17,5h arbetsplatsförlagd tid samt 5h förtroendetid, undervisning förmiddagar måndag till torsdag
Intervjuer kommer att genomföras den 20 juli.
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333959". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare
Nemat Salehi nematollah.salehi@edu.ystad.se 0709230724 Jobbnummer
9980259