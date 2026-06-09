Gymnasielärare i juridik
Trelleborgs kommun, Rektorsområde SSG, Enhet S:t Nicolai / Gymnasielärarjobb / Trelleborg Visa alla gymnasielärarjobb i Trelleborg
2026-06-09
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
TRELLEBORG – EN SKOLKOMMUN ATT RÄKNA MED
Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.
Arbetsplatsen
På Söderslättsgymnasiet har vi 10 nationella program samt introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Skolan är förlagd över två enheter, S:t Nicolai och Bastionen. Varje program tillhör i huvudsak en enhet men undervisning på båda enheterna kan förekomma. Vi vill att eleven ska utveckla självkännedom, självförtroende samt en vilja att söka och ta till sig ny kunskap. I Trelleborgs kommun har vi även möjlighet att erbjuda våra särskilt yrkesskickliga lärare olika karriärvägar som arbetslagsledare eller som förstelärare.
Du kan läsa mer om Söderslättsgymnasiet här.
Vi på Söderslättsgymnasiet söker en lärare i juridik som kommer ingå som en del av ekonomiprogrammet. Du välkomnas av ett team med bred kompetens och god sammanhållning! Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Vi erbjuder dig varierande och stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, karriärmöjligheter och ersättning för friskvård.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som lärare arbetar du för att stötta, motivera och stimulera varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. Du bedriver undervisning i juridik samt närliggande ämnen på ekonomiprogrammet samt i juridik som individuellt val. Du arbetar som en del i ett arbetslag utifrån läroplanen för gymnasieskolan. Det innebär att du tillsammans med rektor och kollegor leder och utvecklar skolans verksamhet för ökad måluppfyllelse. Du bidrar till en lärorik och utvecklande studiemiljö, som inspirerar eleverna på deras väg mot examen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig gymnasielärare i juridik. Uppdraget kräver att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl insatt i gymnasiereformen Gy25 samt övriga styrdokument. Du har förmågan att anpassa din undervisning till elevernas nivå och göra undervisningen intressant och relevant för eleverna.
Du trivs som lärare, har goda ämneskunskaper, är trygg i din yrkesroll och sätter elevens lärande och utveckling i centrum. Du är kreativ, provar gärna nya vägar och kan motivera eleverna till att vilja lära mer. Som person är du utvecklingsinriktad och har god kommunikativ förmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och att samarbeta med andra.
Vidare tar du ansvar för dina uppgifter och arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera på ett ändamålsenligt sätt. Du tar del av aktuell forskning och vågar tänka nytt. Samarbete ser du som en naturlig del i ditt arbete och du tar gärna emot feedback från både kollegor och ledning i syfte att förbättra ditt lärarskap. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande och flexibilitet.Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att arbetet med urval och intervjuer påbörjas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Henry Dunkers gata 1 (visa karta
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231 45 TRELLEBORG Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Rektorsområde SSG, Enhet S:t Nicolai Kontakt
Biträdande rektor
Maria Irving maria.irving@trelleborg.se 0723-703699 Jobbnummer
9953897