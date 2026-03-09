Gymnasielärare Ekonomi/juridik
2026-03-09
Grillska Gymnasiet i Västerås söker nu ytterligare en gymnasielärare för undervisning i ekonomi- och juridikämnen.
I dina arbetsuppgifter kommer såväl undervisning som mentorskap att ingå. Du leder undervisningen i klassrummet och eleverna mot målen i kurserna. Du kommer att ingå i ekonomiarbetslaget och är ansvarig för att tillsammans med dina kollegor utveckla programmet. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs att arbeta med ungdomar och drivs av att få dem att växa och utvecklas. Du kommer ingå i ett arbetslag med kunniga och engagerade kollegor, som samarbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö. Öppenheten mellan lärare är stor och vi tar ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas. Som person har du ett stort driv och en god förmåga att engagera och entusiasmera elever i din undervisning. I ditt arbetssätt är du strukturerad, tydlig och har en god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov samt förmåga att skapa goda relationer. För att trivas som lärare på Grillska Gymnasiet i Västerås behöver du se värdet i att samarbeta med kollegor och elever för att nå bästa möjliga resultat. Eleven är vår viktigaste resurs och vår målsättning är alltid att arbeta med deras utveckling i fokus.
Våra pedagogiska kännetecken
Alla lektioner är sammanhållna och långa, 120-180 minuter undervisningstid. Lektionerna följer en struktur med tydliga mål och syften och är varierande i arbetssätt.
Våra skolor arbetar med en stark värdegrund för samhällsförbättring och allas lika värde. Det är viktigt för oss att du delar vår värdegrund.
Kvalifikationer
Det är önskvärt att du är legitimerad lärare i ekonomi- och juridikämnena och med erfarenhet inom yrket. Stort vikt läggs vid personlig lämplighet och mycket goda kunskaper inom ämnet och förmåga att lära ut.
Villkor Anställningsform: Tjänsten är en heltidstjänst med möjlighet till tillsvidareanställning, sex månaders provanställning tillämpas.
Löneform: Månadslön. Individuell lönesättning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Observera att intervjuer för tjänsten kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Observera att intervjuer för tjänsten kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Grillska Gymnasiet i Västerås
Grillska Gymnasiet i Västerås är en centralt belägen skola med ca 585 elever, fördelade på 5 nationella program. Det personliga mötet, stolthet hos elever och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling är viktiga hörnstenar i vår verksamhet. Utmärkande för skolan är ett nära samarbete mellan elever och lärare i en trygg studiemiljö. Vi är en skola med goda studieresultat, trygg och trivsam studiemiljö och högt söktryck. Eleven är vår viktigaste resurs och vår målsättning är att arbeta med elevens utveckling i fokus. Här kan du läsa mer om skolan Ersättning
