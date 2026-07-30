Gruppträningsinstruktör
Hedroq AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Gagnef Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Gagnef
2026-07-30
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Brinner du för träning och älskar att inspirera andra? Just nu söker vi en gruppträningsinstruktör till vår nya anläggning Hedroq Gym i natursköna Mockfjärd. Möjligheten är stor att tjänsten på sikt kan utvecklas till en heltidstjänst.
I rollen som gruppträningsinstruktör är du det centrala navet under träningspassen och din uppgift är att leda och inspirera såväl erfarna som oerfarna deltagare på olika nivåer genom passet. Vår filosofi bygger på att träningen ska vara rolig och tillgänglig för alla och det är din centrala roll som instruktör. Utöver dina arbetsuppgifter som instruktör kommer du även att vara en del av den dagliga driften som innefattar bl.a. städning, påfyllning av material och varor etc.
Vi erbjuder just nu en mix av olika pass med inriktning på både kondition, styrka och rörlighet, men planen är att vi ska kunna bygga vidare och utveckla vårt utbud till att erbjuda ett ännu mer varierat utbud av pass och vi ser därför att du gärna har tidigare erfarenhet av gruppträning och olika träningsformer.
Vi söker dig som är engagerad, har lätt för att inspirera och leda andra att nå sina mål. Vi ser gärna att du har ett eget intresse av gruppass och en tidigare erfarenhet av att instruera. Som anställd på Hedroq Gym är du en del av ett nytt och fräscht gym med stor utvecklingspotential. Vi är idag ett litet team så viktigt att du är en bra lagspelare med positivt och ödmjukt tänk, god servicekänsla och bemötande.
Utbildning och erfarenhet inom personlig träning är meriterande och kan på sikt bli aktuell i anställningen.
Tjänsten omfattar både dag, kväll och helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hedroq AB
(org.nr 559532-5910)
Hedvägen 21 A (visa karta
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785 42 MOCKFJÄRD Kontakt
Martin Blomqvist info@hedroqgym.se 0704036949 Jobbnummer
10016435