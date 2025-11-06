Gruppledare till Ungdomsenheten i Farsta
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Avdelningen individ- och familjeomsorg arbetar med olika former av stöd och service till invånarna.
Avdelningen består av fyra områden, Främjande och förebyggande, Barn och ungdom, Vuxna och Utförare inom socialpsykiatrin och funktionsnedsättning.
Inom område Barn och ungdom ingår 4 enheter: mottag, barn, ungdom och familjevård.
Enheten för ungdom består av en enhetschef, två gruppledare, 18 socialsekreterare, två skolsamordnare samt från årsskiftet två SIG samordnare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll där du är ett viktigt stöd i det dagliga arbetet. Som stöd för dig finns kompetenta medarbetare som trivs att arbeta och utvecklas tillsammans samt stöd från gruppledarkollegor och enhetschef.
Läs mer om våra förmåner Förmåner för medarbetare - Stockholms stad (jobba.stockholm)
Din roll
I din roll som gruppledare ingår att verka för att stadens övergripande styrdokument och förvaltningens rutiner omsätts i den löpande verksamheten. Samt i övrigt bidra till enhetens måluppfyllelse.
Det innebär att du:
• Är ett stöd till första linjens chef (enhetschef) i den dagliga operativa arbetsledningen och fördelning av arbetsuppgifter
• Är beslutsfattande utifrån gällande delegationsordning
• Ärendehandleder, följer upp och ger stöd till medarbetare samt vid behov stöd i prioritering
• Skapar förutsättningar för samverkan och samarbete i arbetsgruppen, inom och utom förvaltningen
• Uppdaterar rutiner och arbetssätt
• Har ett ekonomiskt ansvar utifrån gällande delegationsordning
Konkret hos oss inom enheten för ungdom innebär detta att du som gruppledare vägleder och stöttar medarbetarna i det dagliga arbetet. Du har ärendegenomgångar och leder en del samverkansprocesser.
Du medverkar i enhetens planering tillsammans med enhetschef och agerar utifrån verksamhetens uppsatta mål och förvaltningens bästa.
Din kompetens och erfarenhet
För tjänsten har vi krav på nedan kompetenser:
• socionomexamen
• erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, område barn och unga med fokus på ungdomar
• kunskap och erfarenhet som gör dig väl förankrad och trygg i myndighetsutövning, handläggningsprocessen och aktuell lagstiftning
• dokumenterad arbetslivserfarenhet av BBIC (Barns behov i centrum)
• kunskaper i Signs och Safety
• Kunskap i SAVRY och Risk, behov och mottaglighet(RBM)
• Kunskap i ADAD
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som gruppledare vill vi att du är strukturerad, stabil, har lätt för att lära andra, jobbar mot uppsatta mål och har en helhetssyn.
I ditt personliga brev vill vi endast ha information som styrker eller förtydligar hur och i vilken utsträckning du uppfyller våra krav och önskemål i annonsen.
Motivera även gärna varför du är intresserad av just den här tjänsten.
