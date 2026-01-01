Gruppledare till Schema -och bemanningscentrum
2026-01-01
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Nu söker vi en gruppledare till Schema och bemanningscentrum på Socialförvaltningen. Som gruppledare kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att verksamheten flyter smidigt. Du fungerar som en central länk mellan olika delar av organisationen och bidrar med både strategisk samordning och operativt stöd. Din förmåga att leda, kommunicera och hantera komplexa processer är avgörande för att uppnå verksamhetens mål. Som gruppledare för SBC har du helhetsansvar för att leda, coacha och utveckla vårt team inom schemaläggning och bemanning. Du driver förbättringsarbete kring processer och rutiner samtidigt som du säkerställer ett smidigt samarbete med både interna och externa parter. Genom ditt engagemang skapar du struktur och effektivitet i en verksamhet med högt tempo och stora volymer.
Som gruppledare kommer du bland annat också att:
• Arbeta med projektledning. Du leder olika projekt eller initiativ på uppdrag av verksamhetschefen. Det innebär bland annat att planera, organisera, följa upp och rapportera projektets framsteg.
• Samordna arbetet mellan olika avdelningar eller enheter inom organisationen. Du säkerställer att alla arbetar mot samma mål och att resurserna används effektivt.
• Identifiera och hantera problem som uppstår i verksamheten och föreslå lösningar och eskalera frågor vid behov.
• Bidra till att utveckla nya arbetssätt och processer inom organisationen.
Din arbetsplats
Schema och bemanningscentrum (SBC) tillhör avdelningen LSS inom Socialförvaltningen. Avdelning LSS är en av fem avdelningar inom Socialförvaltningen. Avdelningen har cirka 700 medarbetare och ansvarar för insatser till personer med beslut enligt LSS.
SBC har ansvar för att bemanna korttidsfrånvaron samt vara en central schemaläggnings enhet. Arbetsgruppen består av 10 personer, 6 st som arbetar med korttidsbemanning och 4 st som arbetar med schemaplanering och stöd.
Vi utgår från våra lokaler på Drottninggatan 45, arbetstiden är förlagd till vardagar mellan 08.00-17.00 med flextidsavtal. Möjlighet till viss distansarbete finns men en närhet och närvaro till gruppen är nödvändig.
Du som söker
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning om minst 180 hp inom personalvetenskap, administration,HR eller annan högskoleutbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du som söker har tidigare erfarenhet och kunskap inom schema, bemanning och lön. Har du även en grundläggande förståelse för systemstöd ser vi det som meriterande. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av en ledande roll.
Då arbetet innebär många sociala kontakter är goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift ett krav.
För att lyckas i rollen som gruppledare söker vi dig som kan leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet och arbetar bra tillsammans med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Att planera, organisera och prioritera arbetet kommer naturligt för dig och du är van att sätta upp och hålla tidsramar. I föränderliga miljöer står du fast och ser möjligheterna i förändring och har lätt att anpassa dig utefter dessa. Du tror på din egen förmåga och är väl medveten om dina styrkor och svagheter. Du visar mod och tar snabbt itu med eventuella konflikter och står upp för det som är sagt.
