Gruppledare/ Rivningsarbetare

Yuppos Way AB / Byggjobb / Malmö
2025-12-22


Erfaren rivningsarbetare / Gruppledare sökes - Yuppos Way AB
Yuppos Way AB söker en erfaren rivningsarbetare med kompetens inom rivning/ håltagning för tillsvidareanställning.
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har erfarenhet av att leda arbeten på rivnings projekt.

Publiceringsdatum
2025-12-22

Dina arbetsuppgifter
Som rivningsarbetare och gruppledare kommer du bland annat att:
Utföra rivningsarbeten och hål tagning

Leda och fördela arbetet inom arbetsgruppen

Ha daglig kontakt med beställare, projektledare och andra entreprenörer på arbetsplatsen

Planera arbetet och säkerställa att tidsplaner följs

Ansvara för arbetsmiljö, säkerhet och ordning på arbetsplatsen

Utföra och följa upp riskbedömningar (BAS-U-tänk)

Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande regler och företagets rutiner

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av rivningsarbete och håltagning

Har tidigare erfarenhet som gruppledare eller arbetsledare

Är van att ta ansvar och fatta beslut på arbetsplatsen

Har god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation

Har god förståelse för arbetsmiljö och säkerhetsarbete

Innehar B-körkort (krav)

Talar svenska

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning i ett stabilt och växande företag

Ansvarsfull och varierande roll

Möjlighet att utvecklas inom företaget

Bra arbetsvillkor och konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet
Arbetsort: Malmö
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: yugoran@yupposway.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gruppledare / riningsarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Yuppos Way AB (org.nr 556794-2965)
Södra Bulltoftavägen 46 BV (visa karta)
212 22  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Goran Stojadinovic
yugoran@yupposway.se
0704530732

Jobbnummer
9658719

