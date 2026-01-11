Gruppledare/ Rivningsarbetare
Yuppos Way AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-01-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yuppos Way AB i Malmö
Erfaren rivningsarbetare / Gruppledare sökes - Yuppos Way AB
Yuppos Way AB söker en erfaren rivningsarbetare med kompetens inom rivning/ håltagning för tillsvidareanställning.
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har erfarenhet av att leda arbeten på rivnings projekt.Publiceringsdatum2026-01-11Dina arbetsuppgifter
Som rivningsarbetare och gruppledare kommer du bland annat att:
Utföra rivningsarbeten och hål tagning
Leda och fördela arbetet inom arbetsgruppen
Ha daglig kontakt med beställare, projektledare och andra entreprenörer på arbetsplatsen
Planera arbetet och säkerställa att tidsplaner följs
Ansvara för arbetsmiljö, säkerhet och ordning på arbetsplatsen
Utföra och följa upp riskbedömningar (BAS-U-tänk)
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande regler och företagets rutiner
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av rivningsarbete och håltagning
Har tidigare erfarenhet som gruppledare eller arbetsledare
Är van att ta ansvar och fatta beslut på arbetsplatsen
Har god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation
Har god förståelse för arbetsmiljö och säkerhetsarbete
Innehar B-körkort (krav)
Talar svenska
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning i ett stabilt och växande företag
Ansvarsfull och varierande roll
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Bra arbetsvillkor och konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet
Arbetsort: Malmö
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: yugoran@yupposway.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gruppledare / riningsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yuppos Way AB
(org.nr 556794-2965)
Södra Bulltoftavägen 46 BV (visa karta
)
212 22 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Goran Stojadinovic yugoran@yupposway.se 0704530732 Jobbnummer
9677303