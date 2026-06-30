Gruppledare larmcentral till Stockholm
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2026-06-30
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Vill du leda ett team som gör skillnad – varje dag?
Vi söker en gruppledare till vår larmcentral – en roll där du får kombinera ledarskap med trygghetsskapande arbete i hjärtat av vår säkerhetsorganisation.
Vilka är vi?
Kulturen på Addici Security kännetecknas av en öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Du erbjuds möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå.Om rollen
Som gruppledare är du navet i vår larmcentral. Du leder ett erfaret team av operatörer som ansvarar för att hantera larm, övervakning och kommunikation – allt för att skapa trygghet för våra kunder och kollegor i fält.
Ditt uppdrag är att skapa en larmcentral som står för trygghet – där varje larm hanteras snabbt, korrekt och med hög professionalism för att ge våra kunder och kollegor den säkerhet de förtjänar.
Dina viktigaste arbetsuppgifter:
Leda och coacha teamet i det dagliga arbetet och ge stöd vid komplexa händelser.
Kvalitetssäkra och följa upp operatörernas arbete för att säkerställa att rutiner följs.
Planera och fördela arbetsuppgifter, bemanning och drift.
Utveckla arbetssätt och kompetens för att höja kvalitet och effektivitet.
Rapportera till ledningen och bidra med insikter som stärker verksamheten.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid att du som gruppledare hos oss trivs med att både arbeta självständigt och i team. Du ska ha förmågan att förmedla trygghet till kund och medarbetare genom att vara kompetent, pålitlig och ansvarsfull. Vi värdesätter även en god kommunikationsförmåga och en hög grad av säkerhetstänk och flexibilitet.
Vi ser att du har:
Utbildning som larmoperatör eller motsvarande erfarenhet inom säkerhet.
Förmåga att skapa trygghet genom ett professionellt, pålitligt och ansvarsfullt agerande.
Hög kommunikativ förmåga i både svenska och engelska.
God ordning och ansvarstagande – du har ordnad privatekonomi, är drogfri och ostraffad.
Genomförd gymnasieutbildning.
Ledarskapserfarenhet är meriterande och ses som ett stort plus.
Vad erbjuder vi?
Karriärmöjligheter och utveckling inom en växande organisation
Fast lön enligt kollektivavtal
Avtalspension, försäkringar och förmåner som föräldralön och friskvårdsbidrag
Löpande kompetensutveckling genom interna utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
Arbetstid: Skiftarbete
Startdatum: Enligt överenskommelse
Provanställning: 6 månader
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: hakan.oberg@addici.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekrytering använder vi tester som en del av urvalsprocessen. Bakgrundskontroller utförs på all vår personal vid anställning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Addici Security & Technology är en strategisk säkerhetspartner, ledande rådgivare och utförare inom riskhantering, bevakning, larmcentral, säkerhetsteknik och IT. Addici är en del av Coor och kan erbjuda säkerhet i kombination med facility managementtjänster. I partnerskap med våra kunder levererar vi lönsamma affärer – vi är kundernas trygga val. Bland våra kunder finns allt från små bolag till några av Sveriges mest komplexa anläggningar samt offentlig verksamhet. Med snart 40 års branschkunskap och över 800 anställda är vi redo att trygga våra kunders verksamhet, nu direkt och med morgondagens utmaningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addici Security AB
(org.nr 556555-5314)
164 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Addici Jobbnummer
9986069