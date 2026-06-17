Gruppledare Järn/Verktyg/El Heltid
Hornbach Byggmarknad AB / Butikssäljarjobb / Sundbyberg Visa alla butikssäljarjobb i Sundbyberg
2026-06-17
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Företagsbeskrivning:
HORNBACH Byggmarknad AB
Arbetsbeskrivning:Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Nu söker vi en butikssäljare till vår järn och verktygs avdelning.
Som gruppledare för järn-och verktygsavdelningen ansvarar du dagligen för att leda och fördela arbetet i ditt team. Du ska vara en förebild för gruppen i att aktivt möta kunden, där försäljning och professionell rådgivning står i fokus. Rollen som gruppledare består även av försäljning och rådgivning av järn och verktyg. Du ansvarar för den normala skötseln av avdelningen såsom inkommande varor och exponering men även för upp- och ombyggnationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att bestå av försäljning och rådgivning till kunderna. Tack vare din produktkännedom och säljkunskap ser du till att kunden kan slutföra sitt projekt.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Aktiv försäljning av produktsortimentet inom järn och verktyg och el
Möjligheter till att inspireras, lära dig av kollegor och utbyta gedigen kunskap och erfarenhet inom varuområdet
Ansvarar för inkommande varor och exponering men även för upp- och ombyggnationer på avdelningen
Analysera avdelningens varupresentation
Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar Publiceringsdatum2026-06-17Profil
Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln
Erfarenhet inom järn och verktyg är ett krav
Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
Som person är du stresstålig, flexibel och lösningsorienterad
Truckkort (A1-A4 & B1-B4) är ett krav
Vi erbjuder
Strukturerad inarbetningsplan
Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till vinstandel Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Heltid 38, 25 timmar/veckan. Schemalagd arbetstid dag, kväll och varannan helg
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 1/9 - 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "154159-44251849". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853)
174 55 SUNDBYBERG (1773) Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Jobbnummer
9967895