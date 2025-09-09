Gruppledare Boden

Tempest Security Sverige AB / Väktarjobb / Boden
2025-09-09


Vi söker Gruppledare och Ställföreträdande Gruppledare till säkerhetsuppdrag i Boden
Är du en trygg, ansvarsfull och engagerad ledare med ett starkt säkerhetstänk? Vill du ta nästa steg i din karriär och arbeta i en meningsfull roll med stor påverkan? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker nu Gruppledare till ett stationärt i Boden. Tjänsterna innefattar både dag- och nattarbete i en stimulerande och samhällsviktig miljö.
Om rollen
Som Gruppledare kommer du att vara en nyckelperson i teamet och ha ett övergripande ansvar för att leda och stödja dina kollegor i det dagliga säkerhetsarbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Leda, stötta och motivera teamet för att säkerställa hög kvalitet i säkerhetsarbetet


Planera, samordna och följa upp dagliga arbetsuppgifter och rutiner


Utföra operativa säkerhetsinsatser med fokus på trygghet och förebyggande arbete


Agera kontaktperson gentemot kunden och hantera säkerhetsrelaterade frågor professionellt


Säkerställa korrekt rapportering och dokumentation


Som ställföreträdande gruppledare bistår du gruppledaren i det dagliga arbetet och täcker upp vid dennes frånvaro - en utmärkt möjlighet att växa in i en ledarroll

Vi söker dig som:
Är en trygg och lösningsorienterad ledare med god organisatorisk förmåga


Har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer med både kollegor och kunder


Trivs med skiftarbete och är flexibel med att arbeta både dag och natt


Har ett genuint intresse för säkerhet och vill bidra till en tryggare miljö

Kravprofil:
B-körkort


Väktarutbildning VU1 och VU2


Godkänd av Länsstyrelsen för arbete inom auktoriserat bevakningsföretag


Ostraffad, drogfri och med ordnad ekonomi


Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift


Tidigare dokumenterad erfarenhet från liknande roll är meriterande

Vi erbjuder:
En utvecklande och ansvarsfull roll i en samhällsviktig verksamhet


Möjlighet att växa inom företaget och ta större ansvar


Engagerade kollegor och ett nära stöd från din arbetsledning


Lön enligt kollektivavtal och anställning enligt gällande villkor


2025-09-09

Så ansöker du
Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval - tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan redan idag! Bifoga CV, personligt brev samt relevanta utbildningsbevis.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Enligt kollektivavtal

Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tempest Security Sverige AB (org.nr 556695-6552)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Driftchef
Jörgen Pantzar
jorgen.pantzar@tempest.se

Jobbnummer
9498811

