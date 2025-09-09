Gruppledare Boden
Vi söker Gruppledare och Ställföreträdande Gruppledare till säkerhetsuppdrag i Boden
Är du en trygg, ansvarsfull och engagerad ledare med ett starkt säkerhetstänk? Vill du ta nästa steg i din karriär och arbeta i en meningsfull roll med stor påverkan? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker nu Gruppledare till ett stationärt i Boden. Tjänsterna innefattar både dag- och nattarbete i en stimulerande och samhällsviktig miljö.
Om rollen
Som Gruppledare kommer du att vara en nyckelperson i teamet och ha ett övergripande ansvar för att leda och stödja dina kollegor i det dagliga säkerhetsarbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, stötta och motivera teamet för att säkerställa hög kvalitet i säkerhetsarbetet
Planera, samordna och följa upp dagliga arbetsuppgifter och rutiner
Utföra operativa säkerhetsinsatser med fokus på trygghet och förebyggande arbete
Agera kontaktperson gentemot kunden och hantera säkerhetsrelaterade frågor professionellt
Säkerställa korrekt rapportering och dokumentation
Som ställföreträdande gruppledare bistår du gruppledaren i det dagliga arbetet och täcker upp vid dennes frånvaro - en utmärkt möjlighet att växa in i en ledarroll
Vi söker dig som:
Är en trygg och lösningsorienterad ledare med god organisatorisk förmåga
Har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer med både kollegor och kunder
Trivs med skiftarbete och är flexibel med att arbeta både dag och natt
Har ett genuint intresse för säkerhet och vill bidra till en tryggare miljö
Kravprofil:
B-körkort
Väktarutbildning VU1 och VU2
Godkänd av Länsstyrelsen för arbete inom auktoriserat bevakningsföretag
Ostraffad, drogfri och med ordnad ekonomi
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Tidigare dokumenterad erfarenhet från liknande roll är meriterande
Vi erbjuder:
En utvecklande och ansvarsfull roll i en samhällsviktig verksamhet
Möjlighet att växa inom företaget och ta större ansvar
Engagerade kollegor och ett nära stöd från din arbetsledning
Lön enligt kollektivavtal och anställning enligt gällande villkor
Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval - tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan redan idag! Bifoga CV, personligt brev samt relevanta utbildningsbevis.
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Jörgen Pantzar jorgen.pantzar@tempest.se Jobbnummer
9498811