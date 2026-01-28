Gruppledare
2026-01-28
Vi söker en gruppledare till vårt boende, inom demens och psykiatri, Nömmeberg. Vi som jobbar här arbetar tillsammans i syfte att ge våra boende en god vård och omsorg. Vår värdegrund ligger oss varmt om hjärtat.
Vi söker dig som är ansvarstagande och gillar att ha "många bollar i luften". Rollen är varierande och som person behöver du vara strukturerad, flexibel och stresstålig. Vi gör det bästa för brukaren i varje beslut och situation. Arbetet innebär samverkan tillsammans med övriga gruppledare på Nömmeberg, HR och Samordnare samt med andra professioner. Uppdraget innebär mycket muntlig och skriftlig kommunikation så du behöver ha god förmåga att förstå och uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift.
Arbetsuppgifter: Som gruppledare samverkar du nära Samordnare samt kollegor på "din" avdelning. Arbetet innebär planering och prioritering utifrån verksamhetens/ avdelningens behov. Du ser till att medarbetar med rätt kompetens. Du kan jobba under press och har alltid verksamhetens bästa för ögonen och kan snabbt se helheter vid högre vårdtygnd, frånvaro, exempelvis vid sjukdom och semester.
Administrativa uppgifter såsom dokumentation, boendesamordning, skapa/revidera rutiner, elevplanering, kontakter med anhöriga och professioner som berör uppdraget m.m. . Så ansöker du
