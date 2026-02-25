Gruppledande Installationstekniker till Västerås
2026-02-25
Installationsgruppen i Stockholm AB grundades 2002 och drivs fortfarande av sina grundare. Vi arbetar med försäljning, design, projektledning och installation inom tele, data, fiber, larm, kameraövervakning samt inomhustäckning för 4G, 5G och RAKEL. Vi ansvarar för hela kedjan - från planering till installation av fysisk infrastruktur - och våra uppdrag varierar från totalentreprenader till mindre servicearbeten. Med lång erfarenhet av komplexa projekt och starkt kundfokus fortsätter verksamheten att växa och vi behöver anställa fler kompetenta medarbetare till ett större uppdrag i Västerås
ERFAREN INSTALLATIONSTEKNIKER TILL VÄSTERÅS
Tele-Data-Fiber-Radio-Larm-CCTV
Är du en erfaren montör som tar ansvar för både utförande, dina montörer och resultat?
Har du ett högt servicetänkande och vana att leda arbetet ute i projekt? Är du mån om att göra ett bra resultat genom att vara en stabil och hjälpsam handledare för en mindre grupp?
Som erfaren montör hos Installationsgruppen arbetar du operativt med installationer av tele, data, fiber, larm, kameraövervakning samt inomhustäckning för 4G, 5G och RAKEL. Du ansvarar för att installationerna utförs korrekt, effektivt och enligt plan - från kabeldragning och montage till märkning, dokumentation och färdigställande.
Utöver det praktiska arbetet har du en ledande roll i projekten, där du planerar det dagliga arbetet, stöttar och vägleder montörer, säkerställer kvalitet och tempo samt är en naturlig kontaktperson mellan projektledning och kund. Ett av våra större projekt finns främst i Västerås men arbete på andra orter kan förekomma vid behov.
Vi söker dig som har erfarenhet av tekniska installationer inom tele, data, fiber och/eller säkerhetssystem och som är trygg i den här rollen. Du är självgående, strukturerad och ser till att arbetet blir gjort - rätt och i tid. För oss är hög arbetsmoral, produktivitet och leveransförmåga helt avgörande.
Du är van att arbeta resultatinriktat, har öga för kvalitet och ser till att du med teamets hjälp levererar enligt uppsatta mål. Du är prestigelös och delar gärna med dig av din kunskap, driver arbetet framåt och tvekar inte att fatta beslut när det krävs. Teknisk utbildning och relevanta certifieringar är meriterande, men din faktiska kompetens och prestation väger tyngst.
Hos oss får du en roll med ansvar och förtroende. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas vidare, exempelvis inom teknik, arbetsledning eller projektledning. Vi värdesätter personer som levererar resultat och tar sitt yrke på allvar - och lyfter personer som vill växa.
Intresserad?
Välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB.
Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta Inger Östlund på 076-526 14 03. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Installationsgruppen i Stockholm AB Kontakt
Inger Östlund inger@exelect.se 0765-261403 Jobbnummer
