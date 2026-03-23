Grupphandledare inom LSS-verksamhet
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du får leda grupphandledning i en LSS-verksamhet som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Uppdraget handlar om att skapa en trygg struktur för reflektion, lärande och utveckling i en arbetsgrupp som möter komplexa situationer i vardagen.
Miljön präglas av höga krav på samarbete, struktur och ett gemensamt förhållningssätt. Genom din handledning hjälper du gruppen att utveckla samsyn och stärka sin förmåga att hantera utmanande och utåtagerande beteenden på ett sätt som gynnar både barnen och arbetsmiljön.
ArbetsuppgifterLeda grupphandledning för medarbetare i en verksamhet inom LSS.
Skapa ett tryggt forum där du möjliggör reflektion, lärande och utveckling.
Stödja arbetsgruppen i att hantera komplexa situationer kopplade till barn och unga med funktionsnedsättningar.
Leda reflekterande samtal som stärker samsyn, samarbete och ett gemensamt förhållningssätt.
Bidra med verktyg, perspektiv och struktur i grupprocesser, särskilt i grupper med hög belastning eller tidigare påfrestningar.
KravRelevant högskoleutbildning inom exempelvis socialt arbete, psykologi, pedagogik eller motsvarande.
Formell utbildning i handledning.
Dokumenterad erfarenhet av handledning inom LSS verksamheter.
Kompetens inom grupputveckling, grupprocesser och arbetsgrupper som varit utsatta för hög belastning.
Erfarenhet av att leda reflekterande samtal.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeCertifiering som handledare.
Förmåga att skapa trygghet, struktur och professionalism i samtal och grupprocesser.
Praktisk erfarenhet av att arbeta med utmanande och utåtagerande beteenden.
Kunskap om lågaffektivt bemötande eller liknande metoder.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279)
211 20 MALMÖ
