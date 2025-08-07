Gruppchef till Stockholm Nord
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Sigtuna
, Strängnäs
Vill du göra skillnad? Bli gruppchef på Samhall i Stockholm Nord!
Samhall söker nu en gruppchef med starkt fokus på medarbetarutveckling och engagemang i den dagliga verksamheten. I denna roll ansvarar du för att våra medarbetare får rätt förutsättningar att utvecklas i sina uppdrag med målet att gå vidare till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Du skapar struktur och planering för medarbetarnas utvecklingsresor, och samarbetar tätt med områdescheferna för att matcha rätt person till rätt uppdrag. Vill du göra verklig skillnad i människors liv - sök idag!
Ditt anställningserbjudande
Som gruppchef på Samhall innebär det att arbeta i hjärtat av vår verksamhet - där våra medarbetare utvecklas varje dag. Med ett tydligt fokus på utveckling, arbetsförmåga och anställningsbarhet är du en nyckelperson i våra medarbetares resa mot reguljärt arbete. Du arbetar nära områdeschefer, verksamhetschef och våra kunder, och är en viktig länk mellan våra uppdrag och individens utveckling.
Du får ett meningsfullt uppdrag i ett bolag som är en stark kraft för inkludering och mångfald i arbetslivet.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Ansvara för medarbetarutveckling i syfte att möjliggöra övergång till arbete utanför Samhall
Skapa struktur och planera utvecklingsinsatser i samråd med områdeschefer
Matcha medarbetare till rätt uppdrag utifrån förmåga och potential
Arbeta aktivt för att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron
Ha ett coachande förhållningssätt och främja ett motiverande arbetsklimat
Skapa goda relationer och nätverk med företag för framtida anställningsmöjligheter
Samarbeta med Arbetsförmedlingen kring nyanställningar och avslut
Bidra till ett starkt samarbete inom teamet och distriktet
Föra dokumentation och följa upp utvecklingsmål
Värt att veta
Att vara gruppchef på Samhall innebär att arbeta utifrån vår värdegrund - vi tror på människors förmåga, och vi vet att rätt stöd och vägledning kan förändra liv. Med över 26 000 anställda runt om i Sverige är Samhall en av landets största arbetsgivare.
Tjänsten är placerad i Kista.
Våra förväntningarKvalifikationer
Tidigare ledarskapserfarenhet
Erfarenhet av arbete med personalutveckling och rehabilitering
Kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar
Gymnasieutbildning
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Administrativ erfarenhet och vana att arbeta mot uppsatta mål
Förmåga att skapa affärsmässiga relationer
Vi söker dig som är kommunikativ, strukturerad och engagerad. Du är lyhörd, lösningsfokuserad och har ett starkt intresse för att se människor växa. Med en god samarbetsförmåga och ett tydligt självledarskap driver du utvecklingen framåt - både för individ och verksamhet.
Ansökan och övrig information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan! På Samhall värdesätter vi mångfald och ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning Anställningsdatum: Enligt överenskommelse Tjänstgöringsgrad: Heltid Placeringsort: Kista Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Processen inkluderar intervjuer, tester och referenstagning.
Fackliga kontaktpersoner: Siwert Ahlm, Unionen, 070-546 87 17 Asim Zilic, SACO, 070-359 45 15 Elisabeth Lindén-Classon, Ledarna, 070-3756534
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall AB
(org.nr 556448-1397) Arbetsplats
Samhall AB Kontakt
Stina Torell stina.torell@samhall.se Jobbnummer
9449915