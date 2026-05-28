Gruppchef till Stenhagens vårdcentral
2026-05-28
Stenhagens vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du bli vår nya gruppchef på Stenhagens vårdcentral?
Vi söker dig som är intresserad av ett uppdrag som gruppchef på Stenhagens vårdcentral med tillträde enligt överenskommelse. Som gruppchef blir du operativt ansvarig för en del av verksamheten och kombinerar tjänsten med klinisk tjänstgöring.
Du erbjuds en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett chefsuppdrag på tre år. Fördelningen av din tjänst med gruppchefsuppdrag och resterande tid kliniskt arbete görs enligt överenskommelse.
Ditt uppdrag
Som gruppchef kommer du tillsammans med verksamhetschefen planera, organisera och leda arbetet på vårdcentralen. Du kommer att ha personalansvar för delar av vårdcentralen vilket innebär bland annat rekrytering, medarbetar- och lönesamtal, arbetsmiljö samt rehabilitering. Du skapar och sprider trygghet i vardagen genom ett kommunikativt, tillitsfullt och ansvarstagande ledarskap.
Din kompetens
Då uppdraget kombineras med klinisk tjänstgöring innebär det att du som söker ska vara utbildad inom någon av professionerna som finns på vår vårdcentral. Vidare ser vi att du har erfarenhet av arbete inom primärvård och förståelse för primärvårdens komplexa uppdrag.
Vi söker dig som är intresserad av ledarskap och verksamhetsutveckling och som kan tillämpa ett coachande och tillitsbasserat ledarskap. Ditt förhållningssätt präglas av öppenhet och framåtanda. Uppdraget kräver att du besitter god samarbetsförmåga och att du är tydlig, lyhörd och nytänkande.
Du är väl införstådd med ditt uppdrag som arbetsgivarföreträdare, dina befogenheter och målen för din verksamhet och kan kommunicera det till enhetens medarbetare. Att ha ett patientperspektiv är självklart för dig och du vill utveckla verksamheten så att vi blir ett attraktivt val för länsinvånarna. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Stenhagen är en expansiv stadsdel där vårdcentralen har och kommer ha en central roll. Vi utvecklas ständigt inom arbetssätt och lokalmässigt. Planen framåt är att bygga en helt ny vårdcentral som kommer anpassas efter framtidens primärvård. Stenhagens vårdcentral arbetar med grunduppdraget samt med nya utvecklande arbetssätt så vi kallar oss möjligheternas vårdcentral.
Stenhagens vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö och förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer om oss och jobbet är du välkommen att kontakta verksamhetschef Ulrika Widerholm, telefon +46722047489, e-post: ulrika.widerholm@regionuppsala.se
Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, tel 018-611 00 00.
Välkommen med din ansökan via länken nedan senast den 30 juni. Bifoga CV, och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer kommer ske i augusti.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH211/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
