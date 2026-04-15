Gruppchef till äldreenheten
2026-04-15
Vill du leda handläggningsarbetet på äldreenheten och bidra till en bättre vardag för Nackas seniorer?
Nu söker vi en gruppchef med fokus på utveckling, ett nära ledarskap och ett genuint engagemang för äldrefrågor - både idag och i framtiden.
Ditt uppdrag:
Äldreenheten söker en gruppchef till det ena av äldreenhetens två erfarna och välfungerande socialsekreterarteam. Teamens uppdrag är att informera, utreda, fatta beslut och följa upp insatser för nackabor över 65 år enligt socialtjänstlagen. I teamet ingår även enhetens boendesamordnare. Vi använder IBIC.
Äldreomsorgen i Nacka befinner sig i en intensiv utvecklings- och omställningsfas med utgångspunkt i den nya socialtjänstlagen och en tid då andelen äldre ökar. Denna utvecklingsfas innebär inte minst att vi ska bli mer lättillgängliga, arbeta ännu mer kunskapsbaserat och förebyggande med tidiga insatser. Målet är att Nackas seniorer ska veta och känna att socialtjänsten verkligen kan ge ett positivt stöd i livets svårare situationer. I det här arbetet lägger vi därför stor vikt vid att du som ledare har förmågan att skapa en god och positiv arbetsmiljö och rätt förutsättningar för ett hållbart ledarskap
I rollen som gruppchef leder du, tillsammans med en gruppledare, 16 socialsekreterare. Du har ett nära samarbete med din gruppchefskollega som leder det andra socialsekreterarteamet. Du rapporterar till enhetschef, ingår i enhetens ledningsgrupp och har ansvar för personal, arbetsmiljö och budget.
I din roll ansvarar du för att myndighetsutövningen sker i linje med gällande lagstiftning, Nacka kommuns styrmodell och äldrenämndens fokusområden. Genom ditt ledarskap bidrar du till effektiv och rättssäker handläggning med Nackabon i fokus, nära samverkan och god kommunikation både internt och externt med anordnarna i Nackas kundvalssystem och regionen.
Är det här du?
Vi söker en erfaren och trygg chef som är redo för ett nytt uppdrag där ledarskap, samarbete och utveckling står i fokus.
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Flerårig erfarenhet som ledare eller chef
Flerårig erfarenhet och goda kunskaper i myndighetsutövning och rättssäker biståndshandläggning inom äldreområdet
Ledarskapsutbildning och god kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete
Erfarenhet och intresse av analys, uppföljning och utveckling
Erfarenhet från direkt arbete med målgruppen äldre
För att trivas i rollen är du intresserad av ett gott ledarskap och ständig utveckling med Nackabon i fokus. Du är en trygg och erfaren ledare som använder ett coachande och tillitsbaserat förhållningssätt gentemot dina medarbetare. I kombination med hög kommunikativ förmåga skapar du positiv dialog och tydliga resultat. Strategiskt tänkande, en god analytisk förmåga samt helhetssyn är andra viktiga egenskaper som vi värderar högt.
Du uttrycker dig mycket väl i svenska i tal och skrift.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor som gör att medarbetarna får bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt arbete.
Vi erbjuder:
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Vi är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad för andra.
I Nacka har vi öppenhet och mångfald som vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga. Som chef har du tillgång till proffsigt stöd inom HR, ekonomi, juridik och kvalitetsutveckling.
Blir du vår nya gruppchef så erbjuder vi dig även: friskvårdstimme, gym i huset samt hälsocoach, friskvårdsersättning, förmånscykelserbjudande och tillgång till vår egen restaurang i stadshuset som serverar vällagad mat. (. Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus i öppna, ljusa lokaler, granne med Nacka forum och 15 minuter med buss från Slussen och 20 minuter från Gustavsberg.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande om 3-5 år. Tillträde enligt överenskommelse.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig Ellinor Egefors Åkesson, Enhetschef äldreenheten på mail: ellinor.egeforsakesson@nacka.se
och/eller Linkedin eller gruppchef Linda Eneqvist linda.eneqvist@nacka.se
Bakgrundskontroll kan komma att göras.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag är 2026-05-04.
