Gruppchef Stöd och Service
Polismyndigheten, Polisregion Syd / Polisjobb / Kalmar Visa alla polisjobb i Kalmar
2026-02-27
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Syd är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisen, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Polisområde Kalmar Kronoberg är ett av polisområdena inom region Syd. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden: Västervik, Kalmar, Nybro, Växjö och Ljungby. Inom polisområdet finns även en utredningssektion, en utredningsjoursektion och ett områdeskansli.
Inom lokalpolisområde Kalmar finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet (BF/IGV), utredningsgrupper samt stöd och service. Vi söker nu en driven gruppchef till lokalpolisområde Kalmar BF/IGV grupp 3 som vill vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som chef för BF/IGV grupp 3 rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i dennes ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området BF/IGV och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Parallellt med ditt uppdrag som gruppchef med personalansvar verkar du även som yttre befäl.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104).
• minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande.
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.
• erfarenhet av ingripande- och brottsförebyggande verksamhet.
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat.
• ingått i ledningsforum.
• erfarenhet av att ha verkat i yttre arbetsledning.
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå.
• Utbildning i Ledning grund och taktisk ledning, FU-ledarutbildning, EFP nivå 1 och arbetsmiljöutbildning.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• analys och helhetssyn
• mål och resultat
• utveckling och förändring
• social säkerhet
• muntlig och skriftlig kommunikation
• skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
ÖVRIGT
• Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
• Anställningsbenämning Polisinspektör
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
• Placeringsort Kalmar
• Arbetstidsförläggning Periodplanering 5:3
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
