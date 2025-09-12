Gruppchef skyddutveckling - Eskilstuna
2025-09-12
Fortifikationsverket söker en ledare till gruppen skyddutveckling. Gruppen har sitt fokus inom bland annat teknikområdena skyddsteknik, UAW, maskering och additiv tillverkning. Vill du vara med och stärka Sveriges totalförsvar och samtidigt bidra med dina kunskaper inom ett samhällsviktigt område? Är du den chef/ledare vi söker - läs vidare och ansök här!
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Vi är en nära partner för ökad försvarsförmåga. För ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga
Fortifikationsverket är en myndighet med samhällsviktig verksamhet, som är i stark tillväxt. Ett av våra huvuduppdrag är att utveckla den fortifikatoriska kompetensen för totalförsvaret. Enheten Teknik och Utveckling av Fortifikation och Fastigheter (TUFF) utveckling ansvarar för fortifikatoriskt skydd och består av fyra grupper; Program, Teknisk försörjning, Produktutveckling samt Anläggning och fastighet med totalt cirka 60 medarbetare i olika specialistroller.
Från januari 2026 bildar vi en ny grupp som får ansvaret för tekniskt skydd där bland annat ansvaret för teknikområdena skyddsteknik, UAW, maskering och additiv tillverkning kommer finnas. Som gruppchef för gruppen leder du specialister och ingenjörer som ansvarar för utveckling av skydd av byggnader. Gruppen ger också tekniskt stöd internt och till andra myndigheter inom ansvarsområdena. Rollen kommer innehålla följande delar:
• Att som chef med personal- och arbetsmiljöansvar leda en grupp om cirka 10 medarbetare. Här ingår exempelvis medarbetar- och lönesamtal samt ansvar för kompetensutveckling.
• Att som chef ha resultat- och budgetansvar samt ingå i enhetens ledningsgrupp.
• Att identifiera behovet av och driva teknikutveckling inom gruppens ansvarsområden samt delta i externa samarbeten och forum.

Publiceringsdatum: 2025-09-12

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad högskole-/civilingenjör med lämplig teknisk inriktning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Det är ett krav att du har chefs- eller ledarerfarenhet samt erfarenhet av att leda utvecklingsverksamhet (produkter och/eller system) och/eller forskning och teknikutveckling. Du är van att leda och har goda ledaregenskaper samt hög säkerhetsmedvetenhet. Du har också mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i engelska, god administrativ förmåga samt vana att använda administrativa IT-stödsystem. Körkort, klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har:
• Ledarskapsutbildning.
• Arbetslivserfarenhet av fortifikation.
• Arbetslivserfarenhet inom försvarsområdet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Som person är du trygg och relationsskapande samtidigt som du har hög säkerhetsmedvetenhet. Du uppnår goda resultat genom att vara ansvarstagande, strukturerad och analytisk. Du samarbetar väl och kan både ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt. Som person har du också förmågan att argumentera väl och bli lyssnad på - du trivs helt enkelt i en ledarroll som ställer krav på tillit och flexibilitet. Vill du ta nästa steg och bli chef i en myndighet i stark tillväxt, då kan det vara dig vi söker!
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Placeringsort är Eskilstuna. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 5 oktober 2025. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Leif Söderros, 010-444 46 34 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 444 45 92. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
