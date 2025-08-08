Gruppchef Servertjänster
2025-08-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Nu söker vi en gruppchef till Servertjänster. Servertjänsterna möter verksamhetens krav avseende funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet och säkerhet. Kriminalvårdens IT-miljö är omfattande och varierande och innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Kriminalvården befinner sig i en spännande förändringsfas då IT-avdelningens organisation och uppdrag växer och nya tjänster etableras. Som ledare får du goda möjligheter att fortsatt utveckla IT-avdelningens verksamhet.
Som gruppchef leder du ca15 IT-tekniker, IT-specialister, tekniska arkitekter och konsulter. Inom ditt ansvarsområde har du ett helhetsansvar för personal, verksamhet och budget. Gruppen jobbar i en komplex och utmanande IT-miljö där arbetet både är behovsdrivet och verksamhetsnära. Du är en förebild som engagerar och tar tillvara medarbetarnas initiativ. Du ansvarar för gruppens arbete med kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbeten och är delaktig i att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö. Tillsammans med dina chefskollegor arbetar du i sektionens ledningsgrupp med att planera och följa upp verksamhetens utveckling.
Tjänsten avses tillsättas under förutsättning att beslut fattas om bildandet av Gruppen för Servertjänster.Kvalifikationer
Till rollen som Gruppchef söker vi dig som är trygg och stabil och har självinsikt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att nå de gemensamma målen. Vidare ser vi att du arbetar bra med komplexa frågor.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning/högskoleexamen eller erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Flerårig erfarenhet av ledande roller inom IT exempelvis som gruppchef/teamledare/projektledare
• Väl vitsordad erfarenhet av arbets- och personalledning inom IT
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• Kunskap kring IT-säkerhet
Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad ledarskapsutbildning som Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annan ledarskapsutbildning
• Väl vitsordad chefserfarenhet inom IT
• Ledarskapserfarenhet, t.ex. gruppchef/teamledare eller vikariat inom chefsförsörjningsprogram eller andra ledarskapsprogram
• Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet av ledarskap i en organisation i förändring
• Erfarenhet av ITIL
• Relevanta språkkunskaper i engelska
• B-körkort
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
