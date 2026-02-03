Gruppchef Projekteringsenheten - Luleå
2026-02-03
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att försvaret har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap. På några få år har de säkerhets- och försvarspolitiska förutsättningarna kraftigt förändrat den nationella försvarspolitiken. Det innebär att Fortifikationsverket växer och vi kommer att ha en ökad mängd rekryteringar en lång tid framöver. Vill du växa med oss? Häng med på vår utvecklingsresa!
Gruppchef till Projekteringsenheten - Luleå
Är du en erfaren chef/ledare med erfarenhet av projektering inom byggbranschen? Vill du jobba i en verksamhet i tillväxt och som bygger spännande anläggningar? Läs vidare och se om det är dig vi söker!
Fortifikationsverkets uppdrag är att tillgodose Försvarsmaktens och försvarsnära myndigheters behov av säkra fastigheter. Det medför att vi bygger, äger, förvaltar och sköter driften i många olika typer av lokaler och anläggningar som våra hyresgäster nyttjar för sina verksamheter. Vårt huvudkontor finns i Eskilstuna där ledningen för verket är stationerade. På Fortifikationsverket finns Projektavdelningen, som ansvarar för bygginvesteringar och våra kunders utökade behov av ändamålsenliga lokaler och anläggningar.
Projektavdelningen har idag ca 200 medarbetare och består av tretton projektenheter samt stabs, projektstöds och projekteringsenhet. Projekteringsenheten är nyinrättad och med uppdraget att med egen personal genomföra projektering från förstudie till bygghandling av säkra anläggningar.
Projekteringsenheten är under stark tillväxt och består idag av enhetschef och fyra gruppchefer och vi utökar nu enheten med fler grupper, bland annat i Luleå.
Din vardag som Gruppchef till nyinrättad enhet som bygger försvarsförmåga
Som gruppchef på projekteringsenheten Luleå har du ett ansvar att leda, planera och följa upp de till enheten tilldelade uppdragen. Du kommer att ha personalansvar för ca 10-15 medarbetare inom flera olika discipliner. Tillsammans med enhetschefen och övriga gruppchefer arbetar du med att utveckla verksamheten. Vi är en verksamhet i tillväxt, där du är en viktig del i att forma arbetsgruppen, liksom att leda och fördela arbetet inom uppdraget. Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för gruppens verksamhet. Även operativa arbetsuppgifter kan förekomma. Då gruppen är nystartad kommer din första tid innebära att rekrytera dina medarbetare.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med inriktning väg och vatten, samhällsbyggnad, bygg- eller installationsteknik, arkitektur eller motsvarande. Alternativt har du annan utbildning kompletterad med erfarenheter, kurser, utbildningar som vi bedömer ge likvärdiga kunskaper.
För rollen krävs att du har erfarenhet som chef med personalansvar alternativt annan ledarerfarenhet vi bedömer lämplig. Du har även flerårig erfarenhet av projektering inom bygg- eller anläggningsbranschen. Du har goda kunskaper i svenska och engelska samt körkort klass B samt svenskt medborgarskap.
Det är meriterande med erfarenhet av rekrytering och arbete med verksamhetsutveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Fortifikationsverkets verksamhet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi har en verksamhet som starkt präglas av förändring och tillväxt och vi söker därför dig som är trygg i ditt ledarskap under de förutsättningarna. Du har också förmågan att bygga upp och skapa ett stabilt team under utveckling. Du är samarbetsorienterad och drivs av att skapa förutsättningar för dina medarbetare att kunna sköta sina uppdrag. Du är strukturerad och arbetar enligt processer och håller överenskomna deadlines. Vidare är du en person som löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna och är analytisk till din natur. Stress hanterar du på ett konstruktivt sätt. Vi söker dig som har en hög säkerhetsmedvetenhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Luleå. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 3 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Schärdin (010-44 45 689) eller rekryteringsspecialist Lovisa Rosén (010-44 45 879). Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
