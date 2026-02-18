Gruppchef nationella stöd
2026-02-18
Vill du ta steget vidare som ledare och vara bryggan mellan kunskap och stödmedel och vara med att utveckla nya arbetssätt. Då kan detta vara jobbet du söker!
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Enheten Nationellt utvecklingsstöd ansvarar bland annat för stödmedel i nationella regeringsuppdrag och bidrar till kvalitet och effektivitet för att skapa största möjliga nytta hos myndighetens målgrupper. Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Som gruppchef för nationella stöd är du ansvarig för stöd som inte är EU medel tillsammans med dina medarbetare. Gruppchefen har personalansvar för medarbetare inkluderande medarbetar- och lönesamtal. Gruppchefen ansvarar för det operativa arbetet, planering och utveckling av gruppen. Gruppchefen deltar i dialog med uppdragsgivare om nya uppdrag om uppdragen innehåller medel som ska nå en av myndighetens målgrupper. Gruppchefen ansvarar för att utveckla arbetssätt och verktyg tillsammans med andra enheter på myndigheten.
Ditt tjänstgöringsställe är på något av följande kontor: Arjeplog, Luleå, Östersund, Stockholm, Göteborg, Malmö eller Örebro.
Vi söker dig som har:
• Examen från högskola eller universitet, gärna inom något samhällsorienterat område.
• Erfarenhet av att arbetsledning av andra.
• Flera års erfarenhet av att arbeta med projekt och program inom området regional, lokal utveckling, näringslivsutveckling och/eller sammanhållningspolitiken.
• Erfarenhet från offentlig förvaltning.
Följande är meriterande:
• Ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av att utveckla verksamheter och arbetsformer.
• Erfarenhet av organisationsöverskridande samverkan.
Som person söker vi dig som är resultatorienterad, har lätt för samarbete, en mycket god kommunikativ förmåga samt en hög personlig mognad att kunna dra gränser där det behövs.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den statliga värdegrunden. Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är 11 mars
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef Annika Rosing, tfn 08- 681 92 92. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Sara Påhlsson sara.pahlsson@tillvaxtverket.se
tfn 08- 681 94 62.
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post st@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett heltidsjobb.
