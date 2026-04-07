Gruppchef Lager & Logistik
Om Rimaster
Rimaster Electrosystem är koncernens största bolag iSverige med cirka 170 medarbetare i Rimforsa. De utvecklar och produceraravancerade elsystem, kablage och boxar/skåp för internationella kunder inomspecialfordon. Produktionen präglas av komplexitet, höga kvalitetskrav och storflexibilitet - alltid med kundens behov i fokus.
Hos Rimaster möter du en verksamhet med kortabeslutsvägar, starkt engagemang och en kultur där ansvar, delaktighet ochkontinuerliga förbättringar är en naturlig del av vardagen.
Om rollen
Som Gruppchef Lager & Logistik har du ett tydligtoperativt ansvar för den dagliga verksamheten och leder ett team om cirka 17medarbetare inom in- och utleverans.
Rollen handlar i stor utsträckning om att varanärvarande i verksamheten - planera, prioritera och lösa utmaningar i vardagentillsammans med teamet. Du arbetar nära flödena och är en viktig länk mellanlager, produktion och planering.
En stor del av rollen handlar om ledarskap - att skapatydlighet, följa upp, ta beslut och säkerställa att teamet har rättförutsättningar att lyckas. Samtidigt driver du förbättringar i arbetssätt,struktur och flöden över tid.
Du rapporterar till Supply Chain Manager och är en delav utvecklingen mot en mer sammanhållen supply chain-process.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, fördela och följa upp detdagliga arbetet i lager- och logistikteamet, inklusive personalansvar,bemanning och prioriteringar
Säkerställa en effektiv ochkvalitetssäkrad drift av in- och utleveranser samt hantera operativa avvikelser
Arbeta strukturerat meduppföljning, nyckeltal och utveckling av rutiner och arbetssätt
Driva och delta iförbättringsarbete kopplat till flöden, processer och arbetssätt
Ansvara för och utveckla arbetetkring frakt- och tullfrågor
Samverka nära produktion, planeringoch andra funktioner för att säkerställa ett välfungerande helhetsflöde
Om teamet och vardagen
Du leder två flöden - inleverans ochutleverans - med olika arbetssätt och behov. Rollen innebär många kontaktytor,ett högt tempo och en vardag där du behöver kunna växla mellan att stötta,fatta beslut och driva frågor framåt.
Du blir en viktig del i att fortsätta utveckla arbetssätt, skapa tydlighet i vardagen och bidra till ett välfungerande samarbete mellan lager och övriga verksamheten.
Vi söker dig som är en tydlig och trygg ledare somtrivs i en operativ roll nära verksamheten.
Du har erfarenhet från lager, logistik ellertillverkande industri och har tidigare haft en ledarroll med personalansvar,till exempel som teamledare, gruppchef eller produktionsledare.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är rak och tydlig i din kommunikation, samtidigt som du är lyhörd
Vågar fatta beslut och ta svåra dialoger när det behövs
Trivs i en hands-on roll där du är en del av den dagliga driften
Har förmåga att skapa struktur och prioritera i en föränderlig vardag
Du har en god förmåga att bygga relationer och skapa förtroende, både i ditt team och i samarbetet med andra funktioner.
Ser helheten och förstår hur lager och logistik påverkar övriga verksamheten
Du har goda kunskaper i svenska och engelska samt ärvan att arbeta olika system och Office-paketet. Erfarenhet av Monitor samtkunskap inom frakt och tull är meriterande.
Ansök redan idag!
För frågorkring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
AnastasiaAlmasidisanastasia.almasidis@unikresurs.se
0790-984 164
Vi använderarbetspsykologiska tester i urvalsprocessen. Fokus i ett första skede ligger påskallkrav och din personliga potential. Därefter följer intervjuer ochreferenstagning.
Urval skerlöpande, så vill du vara säker på att komma med i processen rekommenderar viatt du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sök tjänstengenom att klicka på "Ansök" och registrera dig i vår databas enligt GDPR.
Välkommenmed din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
