Gruppchef för Business Coordination i Syd
OnePartnerGroup Syd AB / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2025-10-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Syd AB i Helsingborg
, Örkelljunga
, Eslöv
, Malmö
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Gruppchef för region Syd med placering på vårt kontor i Helsingborg.
Vi söker dig med strategiskt driv och närvaro som vill kombinera ledarskap med utveckling, samordning och operativt arbete i en dynamisk miljö. Rollen är mångfacetterad och kräver både strategisk höjd och förmåga att få vardagen att fungera - tillsammans med andra. Välkommen att söka till en nyckelposition på Grant Thornton!
Rollen som Gruppchef?
Rollen som Gruppchef innefattar ansvar för den administrativa supporten på kontoren i Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kristianstad & Malmö med ansvar för totalt ca 10 personer som arbetar som Business Coordinators. Du kommer att rapportera direkt till Grant Thorntons Head of Business Support, Lina Ylander.
Rollen är indelad i tre olika områden:
• Ledarskap (ca 25%)
Du leder och utvecklar det administrativa teamet i regionen. Du skapar tydlighet, trygghet och ett öppet klimat där medarbetare växer och trivs. Som Gruppchef blir du en del av ett engagerat team där du både leder och samarbetar med kollegor och andra gruppchefer både inom regionen men också rikstäckande. Tillsammans driver ni utveckling och skapar ett effektivt stöd för organisationen.
• Regional samordning och utveckling (ca 25%)
Du stöttar regionledningen i gemensamma frågeställningar, driver utvecklingsinitiativ och koordinerar insatser som stärker helheten. Du är en nyckelspelare i att få strategier att landa i praktiken.
• Operativt arbete som Business Coordinator i Helsingborg (ca 50%)
Du arbetar hands-on med projektledning, ekonomisk uppföljning, rapportering och säkerställande av administrativa rutiner. Du ser till att processer följer riktlinjer - men också att de fungerar i verkligheten. Du stöttar chefer och kollegor med administrativa och affärsstödjande uppgifter och du är en viktig länk mellan centrala funktioner och det lokala kontoret. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete över affärsområdesgränser.
Vem tror vi passar för jobbet?
Som gruppchef är du trygg i ditt ledarskap och du har erfarenhet av att ha personalansvar. Du har förmåga att möta olika typer av människor, skapa ett dynamiskt arbetsklimat och bygga en kultur präglad av struktur, tydlighet och samarbete. Du har lätt för att fatta beslut, är prestigelös och ser det som naturligt att driva frågor framåt tillsammans med andra.
Vi ser gärna att du har arbetat i en miljö som påminner om vår som exempelvis byrå- eller konsultverksamhet eller i en delägarstruktur. Har du dessutom administrativ erfarenhet och förståelse för ekonomiska flöden och processer är det en stor fördel. Din förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och arbetssätt gör att du enkelt kan bidra till att utveckla och effektivisera verksamheten.
Du drivs av att skapa kundvärde, förstår vikten av att se helheten i affären och har en stark vilja att optimera och förbättra. Framför allt är du en ledare som är trygg i dig själv och som kan inspirera andra.
Om Grant Thornton
Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden - utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i 149 medlemsländer. Läs gärna mer om Grant Thornton på www.grantthornton.se
Nyfiken på att veta mer?
I den här rekryteringen samarbetar Grant Thornton med OnePartnerGroup. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse och du kommer primärt att ha din arbetsplats på Henckels torg 4 i Helsingborg. Grant Thornton är en hybrid arbetsplats och du arbetar från den platsen där du utför ditt jobb på bästa sätt baserat på verksamhetens och ditt teams behov.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Christina Stenbeck på christina.stenbeck@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.Vi tar tyvärr inte emot ansökningarna via mail, utan du söker enkelt med ditt CV. Om du går vidare i processen kommer du att få genomföra två arbetspsykologiska tester och därefter en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Nästa steg blir därefter intervju med Grant Thornton och slutligen referenstagning. Vi vill även informera dig om att Grant Thornton gör bakgrundskontroller på slutkandidater i alla rekryteringsprocesser. En bakgrundskontroll innebär att man kontrollerar information som exempelvis personalia, ekonomi och juridisk information. Detta sker i slutet av rekryteringsprocessen innan anställningserbjudande ges. Grant Thornton använder en extern leverantör som heter SRI.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.grantthornton.se/ Arbetsplats
Grant Thornton Kontakt
Christina Stenbeck christina.stenbeck@onepartnergroup.se Jobbnummer
9574815