Gruppchef fastighetsservice
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Fastighetsskötarjobb / Västervik Visa alla fastighetsskötarjobb i Västervik
2026-07-09
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eller i hela Sverige
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Nu söker vi en gruppchef till Fastighetsservice i Västervik
Vill du vara med och leda ett engagerat team inom Fastighetsservice samt bidra till att skapa trygga och välskötta bostadsområden? Då kan detta vara rollen för dig.
Du kommer att vara ansvarig för kundkontakt och arbetsledningen av olika grupper samt att du blir leveranschefens naturliga kontaktperson. Arbetet är omväxlande och socialt. Du arbetar självständigt och får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför.
Hos oss gör du skillnad
Som gruppchef på Fastighetsservice kommer du att få en chefs- och ledarroll för personal inom inre och yttre fastighetsskötseln samt fastighetsreparationer. I din roll kommer du att ha ansvar för att inspirera och skapa engagemang hos medarbetarna samt ge dem förutsättningar för deras utveckling.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak:
Leda och utveckla medarbetare, ansvara för arbetsmiljö, resursplanering, bemanning och arbetsfördelning
Säkerställa att tjänster levereras enligt avtal med hög kvalitet och kundnöjdhet
Budget- och resultatansvar för gruppen samt ansvar för att driva rörlig försäljning och kundsamarbeten enligt uppsatta mål för att nå lönsamhet och tillväxt
Rapporterar till, och samarbeta med, leveranschefen i till exempel budgetarbete och verksamhetsplanering
Hantera administration och fakturering samt tidsregistrering och uppföljning
Kalkylera och ta fram offerter för extratjänster och tilläggstjänster
Arbeta i nära samarbete med chefskollegor, kundansvariga, ekonom och förvaltare för att säkerställa god kundvård
Ha boende- och styrelsekontakt
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har en akademisk utbildning från högskola eller universitet som är relevant för tjänsten, alternativt har förvärvat motsvarande kompetens genom mångårig arbetslivserfarenhet inom branschen. Du har flera års erfarenhet av personalansvar samt resultat- och budgetansvar.
Du är van att leda människor i förändringsarbete och har ett genuint intresse för både medarbetare och kunder. Du har förmågan att se och möta våra kunders behov på ett affärsmässigt sätt samtidigt som du utvecklar och stöttar våra medarbetare, både som grupp och som individer. Med fokus på att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare bidrar du till att vi får ut det bästa av organisationen och att våra kunder upplever oss som professionella i vår leverans.
Det är viktigt att du är social och har förmåga att skapa en öppen och förtroendefull dialog, både internt och externt. Du är en drivande, kommunikativ och tydlig ledare som arbetar affärsmässigt och bygger goda relationer. Vidare ser vi att du som ledare har god självkännedom, är medveten om dina styrkor och utvecklingsområden samt förstår hur ditt beteende påverkar andra. Detta gör att du skapar engagemang, förtroende och goda förutsättningar för samarbete och utveckling.
Du har god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. Tjänsten kräver B-körkort och tillgång till egen bil.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med Västervik som placeringsort.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Kontakt och ansökan
Din ansökan skickar du till oss via http://www.riksbyggen.se
under Jobb & Karriär/Sök jobb senast den 2026-08-31. Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
Vid frågor om tjänsten kontakta leveranschef Liselotte Simonsson, Liselotte.Simonsson@riksbyggen.seÖvrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka https://youtu.be/8iiv5V-tjcg?si=XwP3dJxkXaiCSsvL
om du är nyfiken på Riksbyggen.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen Ekonomisk Förening
, https://www.riksbyggen.se/
593 36 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9997745