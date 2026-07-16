Gruppchef
Luftfartsverket / Chefsjobb / Svedala Visa alla chefsjobb i Svedala
2026-07-16
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Är du en inspirerande ledare med passion för teknik och vill bidra till att upprätthålla samhällskritisk infrastruktur? Då kan detta vara rollen för dig.
LFV ansvarar för flygtrafikledning och utveckling av framtidens flygtrafiktjänster. Inom CNS (Communication, Navigation & Surveillance) säkerställer vi att den tekniska infrastrukturen som möjliggör säkra flygoperationer fungerar dygnet runt, året om.
Vi arbetar med allt från projektering och installation till drift, underhåll och avancerad felsökning av kommunikations-, navigations- och radarsystem. I vår vardag ingår även vädersensorer, IP-nätverk och annan teknisk infrastruktur som är avgörande för ett säkert och effektivt flygtransportsystem.
Om rollen
Som Gruppchef för DUS (Drift, Underhåll och Support) Syd med placering på Sturup får du en central roll i verksamheten. Du har personalansvar för cirka 15–18 medarbetare placerade på Sturup. I din roll som gruppchef är du även Produktionsledare med ansvarar för att leda det dagliga arbetet och säkerställa att verksamheten levererar med hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.
Verksamheten omfattar främst planerat och avhjälpande underhåll av flygsäkerhetskritisk utrustning, men även teknisk infrastruktur kopplad till andra samhällsviktiga funktioner. Arbetet sker i nära samverkan med kunder och samarbetspartners inom svensk luftfart.
Att arbeta med flygsäkerhetskritiska system ställer höga krav på kompetens. Därför genomgår våra tekniker en omfattande utbildnings- och certifieringsprocess innan de får behörighet att arbeta självständigt.
På LFV är arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och hållbarhet prioriterade områden. Som Gruppchef ansvarar du för att riktlinjer, instruktioner och säkerhetskrav efterlevs samt bidrar till en kultur präglad av engagemang, nytänkande och fokus på lösningar. Rollen rapporterar till Enhetschef och ingår i regionens ledningsgrupp.
Dina arbetsuppgifter och ditt ansvar innefattar bland annat:
Personalansvar för direkt underställda.
Planera och genomföra målsamtal, lönesamtal och individuella avstämningar.
Coacha medarbetare att uppnå individuell utveckling och uppsatta mål.
Leda och fördela det dagliga arbetet.
Leda planering/uppföljning/registrering och mottagning av teamets uppdrag.
Ansvar för resursplanering av drift- och projektuppdrag.
Ansvar för intern utbildningsplanering och certifiering i ditt team.
Samverkan med kundfunktioner inom ansvarsområdet.
Samverkan med övriga funktioner inom DUS.
Främja god personalvård genom att medverka till motivation i teamet och skapa förståelse för uppdrag/affär/mål.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda teknisk verksamhet inom drift, underhåll eller annan verksamhet kopplad till samhällskritisk infrastruktur.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har examen som högskoleingenjör med relevant teknisk inriktning alternativt annan likvärdig utbildning.
Har god erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare i en operativ teknisk verksamhet.
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Innehar B-körkort.
Meriterande är erfarenhet från regelverket ATSEP, flygbranschen, teknisk infrastruktur, telekommunikation eller annan säkerhetskritisk verksamhet.
För att trivas i rollen är du strukturerad och har god förmåga att planera, prioritera och följa upp teknisk verksamhet. Är en tydlig och kommunikativ ledare som skapar engagemang och förtroende. Du har lätt för att samarbeta och bygga långsiktiga relationer, både internt och externt. Du tar egna initiativ och ser lösningar och drivs av att utveckla verksamhet och människor Du har även en god analytisk förmåga och ett intresse för ständiga förbättringar.Publiceringsdatum2026-07-16Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering Malmö-Sturup.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. https://lfv.se/
LFV gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings-och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://www.lfv.se/
601 79 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luftfartsverket Kontakt
Enhetschef SoU LEDNING ATCC MM / REGION SYD
Stefan Nilsson stefan.nilsson@lfv.se +46706756530 Jobbnummer
10004378