Grundskollärare till Höglidenskolan
Örnsköldsviks kommun / Grundskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla grundskollärarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-25
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Är du en driven och ansvarstagande lärare med passion för naturorienterande ämnen och matematik? Vill du vara med och forma framtidens elever på en skola som präglas av stark gemenskap och engagerade kollegor? Vi söker nu vikarierande lärare i matematik och naturorienterande ämnen. Andra möjliga ämneskombinationer kan vara aktuellt då visst utrymme för justering inom skolan kan göras.
Höglidenskolan är en skola belägen i centrala Örnsköldsvik och som fokuserar på att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö. Vi strävar efter att ge varje elev möjlighet att utvecklas och vår skola präglas av ett starkt kollegialt samarbete och ett engagemang för att ständigt utveckla vår undervisning. Våra ledord på skolan är "trygghet, stolthet och framtid" och vi söker nu en engagerade lagspelare som tillsammans med lärarkollegorna, elevhälsan och skolledningen vill hjälpa varje elev att nå så långt som möjligt.
För dig som är ny i ditt yrke har Örnsköldsviks kommun ett introduktionsprogram för nya lärare som innebär att du under ditt första år får en mentor. Din mentor är en erfaren lärare med samma ämnesbehörighet som kan vägleda och stödja dig. Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i naturorienterande ämnen och matematik i årskurserna 7-9, eventuellt annat ämne i dialog. Vissa andra ämneskombinationer kan vara möjlig till anställning, då vi har viss möjlighet att omfördela inom verksamheten. Du kommer ingå i ett team med andra ämneslärare och kommer ha det övergripande ansvaret för elevgruppen och sköta den dokumentation och de kontakter som detta innebär.
Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Uppdraget innebär att planera, genomföra och följa upp undervisning tillsammans med arbetslag och ämneskollegor. Mentorskap ingår med kollega i någon av våra klasser. Du deltar även aktivt i skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. I arbetet använder vi även oss en hel del av digitala verktyg och plattformar. Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen och ämnesbehörighet i naturorienterande ämnen och matematik, eller motsvarande kompetens.
Vi söker dig som gillar att utmanas och tänka nytt, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling. För dig är ledarskapet a och o, såväl i som utanför klassrummet. Du är en trygg vuxen och är en tydlig ledare i klassrummet. Att vara en förebild och skapa en god stämning i elevgruppen och arbetslaget är för dig en självklarhet. Du har ett positivt förhållningssätt och ett intresse för att vidareutveckla verksamheten.
Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser, förmåga att skapa struktur samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov. Du är lyhörd, tar ansvar, är engagerad och kreativ, med ett lösningsfokuserat perspektiv.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vid en eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
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891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Anna Moore anna.moore@ornskoldsvik.se 0730-849869 Jobbnummer
9979758